Ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν τη Δευτέρα το τουρκικής ιδιοκτησίας πλοίο Orinda, ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και εκκενώσεις λόγω κινδύνου έκρηξης.

Το πλοίο, που μετέφερε περίπου 4.000 τόνους LPG, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης επίθεσης της Ρωσίας σε ουκρανικές υποδομές και θαλάσσιους στόχους. Οι κάτοικοι του ρουμανικού χωριού Plauru, που βρίσκεται απέναντι από τον ποταμό Δούναβη από το Izmail, απομακρύνθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, σύμφωνα με το turkiyetoday.

🔴 #LATEST — Russian forces hit Turkish-owned LPG vessel ORINDA at Ukraine’s Izmail Port, sparking fire; all 16 Turkish crew members evacuated safely pic.twitter.com/o3udO1ZEz1 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 17, 2025

Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι και τα 16 μέλη του τουρκικού πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο.

Κανένας από αυτούς δεν τραυματίστηκε και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ουκρανικές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Οι Αρχές δήλωσαν ότι θα διεξαχθεί λεπτομερής αξιολόγηση των ζημιών μόλις η πυρκαγιά τεθεί πλήρως υπό έλεγχο. Τούρκοι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση και βρίσκονται σε επαφή με τις αρμόδιες ουκρανικές Αρχές.

Σημειώνεται πως από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας, πολλά εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία ή τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν υποστεί ζημιές από επιθέσεις που σχετίζονται με τη σύγκρουση, όπως αναφέρει το turkiyetoday. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πλοία που ήταν αγκυροβολημένα κοντά σε ουκρανικά λιμάνια υπέστησαν ζημιές, αλλά τα μέλη του πληρώματος διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς.

Σε άλλο περιστατικό τη Δευτέρα, ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε μια ενεργειακή εγκατάσταση που λειτουργεί η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, στην Οδησσό. Η επίθεση άφησε 36.500 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είχε αποκατασταθεί σε περίπου 4.000 σπίτια μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ οι επισκευές για τα υπόλοιπα 32.500 θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Πηγή: skai.gr

