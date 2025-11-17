Αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξε μία επιβεβαιωμένη πράξη δολιοφθοράς στους πολωνικούς σιδηροδρόμους και ένα περιστατικό που πιθανότατα ήταν δολιοφθορά, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι, μετά από έκρηξη που προκάλεσε ζημιές σε στρατηγικής σημασίας πολωνική σιδηροδρομική γραμμή που τροφοδοτεί με εφόδια την Ουκρανία.

Ο Πολωνός υπουργός Ειδικών Υπηρεσιών Τόμας Σιεμόνιακ πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου ότι είναι πολύ πιθανό τα άτομα που διέπραξαν το δολιοφθορά να ενεργούσαν κατόπιν εντολών ξένων υπηρεσιών πληροφοριών, χωρίς να κατονομάσει πάντως κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Από πλευράς της, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η GRU (ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών) βρίσκεται πίσω από το δολιοφθορά στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

Οι εκρήξεις στον σιδηρόδρομο μεταξύ Βαρσοβίας και Λούμπλιν είναι τυπικές επιχειρήσεις δολιοφθοράς που πραγματοποιούνται από τη μονάδα 29155 της GRU της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Αντρίι Κοβαλένκο επικεφαλής του Κέντρου Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της Ουκρανίας.

«Πρόκειται για μια μονάδα δολιοφθοράς της ρωσικής GRU που είναι υπεύθυνη για επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι μεταξύ των κορυφαίων στόχων της», εξήγησε ο Κοβαλένκο.

Ευτυχώς, δεν συνέβη τραγωδία, αλλά το θέμα είναι πολύ σοβαρό, είχε δηλώσει από το σημείο του σαμποτάζ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

