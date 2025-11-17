Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το «φιλί των ραβίνων» στις 10 καλύτερες φωτογραφίες της ημέρας, από το AP

Από τα πρωτοσέλιδα μέχρι τις δυνατές στιγμές της ζωής, το AP παρουσιάζει τις κορυφαίες φωτογραφίες της ημέρας που επιλέχθηκαν από τους φωτορεπόρτερ του

Το «φιλί των ραβίνων» στις 10 καλύτερες φωτογραφίες της ημέρας από το AP

Τις καλύτερες φωτογραφίες της τελευταίας εβδομάδας, από όλες τις κατηγορίες του ειδησεογραφικού πρακτορείου παρουσιάζει το Associated Press, στην ενότητα με τίτλο «Οι 10 καλύτερες φωτογραφίες της ημέρας». Από τα πρωτοσέλιδα μέχρι τις δυνατές στιγμές της ζωής, η συλλογή παρουσιάζει τις κορυφαίες φωτογραφίες της ημέρας που επιλέχθηκαν από τους φωτορεπόρτερ του Associated Press.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark