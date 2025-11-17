Σε μία δραματική προειδοποίηση, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους αναφέρει ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ νωρίτερα από το αναμενόμενο, ακόμη και πριν από το 2028, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη ίσως έχει ήδη ζήσει «το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι». Παράλληλα, το Βερολίνο προχωρά σε εκτεταμένες προετοιμασίες για πιθανή επιστράτευση και ενίσχυση της άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη, προειδοποιώντας πως ο κίνδυνος ρωσικής επίθεσης στο ΝΑΤΟ είναι πλέον πιο κοντά απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

«Πάντα υποθέταμε ότι μια ρωσική επίθεση στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Αλλά τώρα ακούμε εκτιμήσεις που μιλούν για πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι έχουμε ήδη ζήσει το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», ανέφερε.

Ο Πιστόριους τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Συμμαχίας χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό.

Σημειώνεται ότι ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δεσμευθεί να καταστήσει την Bundeswehr «τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη». Ο Πιστόριους έχει δηλώσει μάλιστα ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι έτοιμη να «σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

«Η ειρήνη διατηρείται μόνο μέσω ισχύος και ετοιμότητας για άμυνα», υπογράμμισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.