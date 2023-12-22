Τουρκία: Συνελήφθησαν 304 άνθρωποι που θεωρούνται ύποπτοι για δεσμούς με το Ισλαμικό Κράτος

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 304 ανθρώπους που θεωρούν υπόπτους για σχέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος σε επιχειρήσεις που διεξήγαγαν σε 32 επαρχίες, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Οι περισσότεροι από τους υπόπτους συνελήφθησαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και την Σμύρνη, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Γερλικαγιά.

Η "Επιχείρηση Ήρωες-34" διεξήχθη ταυτοχρόνως σε όλη τη χώρα, πρόσθεσε.

"Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν τρομοκράτη" να απειλήσει την ειρήνη και την ενότητα του λαού μας. "Θα συνεχίσουμε τη μάχη μας με τις εντατικές προσπάθειες των δυνάμεών μας ασφαλείας", σημείωσε, αναρτώντας εικόνες από τις επιχειρήσεις, στις οποίες φαίνεται η αστυνομία να κάνει έφοδο σε διαμερίσματα και κτίρια και να οδηγεί υπόπτους μέσα σε οχήματα.

Το Ισλαμικό Κράτος ήλεγχε το ένα τρίτο του Ιράκ και της Συρίας όταν βρισκόταν στην ακμή του το 2014. Αν και ηττήθηκε, οι μαχητές του συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις.

Στην Τουρκία έχει διαπράξει διάφορες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης την 1η Ιανουαρίου του 2017, στην οποία σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι τουρκικές αρχές έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού Κράτους και Κούρδων μαχητών, μετά την πυροδότηση από τους τελευταίους βόμβας κοντά σε κυβερνητικά κτίρια στην Άγκυρα την 1η Οκτωβρίου.

Η Τουρκία διεξαγάγει συχνά επιχειρήσεις εντός της επικράτειάς της και στο βόρειο Ιράκ κατά του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

