Ρωσία: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν αφού κατανάλωσαν νοθευμένο μηλίτη

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν και συνολικά 35 δηλητηριάστηκαν στη Ρωσία, αφού ήπιαν νοθευμένο μηλίτη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ουλιάνοφσκ, στον Βόλγα.

«Ο αριθμός των θυμάτων από δηλητηρίαση με αλκοόλ αυξάνεται. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 35 δηλητηριάστηκαν (…) και 16 πέθαναν», ανέφερε στην ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Αλεξέι Ρούσκιχ.

Οι 19 που νοσηλεύονται «δίνουν μάχη για τη ζωή τους», πρόσθεσε.

