Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματά του προκάλεσαν μια σειρά από ήττες σε ουκρανικές μονάδες στο Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας.



Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις ρωσικές αναφορές στο πεδίο της μάχης.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να νικούν τους σχηματισμούς των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή του Κουρσκ. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των μαχών στην κατεύθυνση του Κουρσκ, ο εχθρός έχασε έως και 49.830 στρατιωτικούς, 293 άρματα μάχης, 217 οχήματα μάχης πεζικού, 159 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού» τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.



Η Ουκρανία, η οποία κατέλαβε μέρος του Κουρσκ στις αρχές Αυγούστου και το κρατάει για πέντε μήνες, εξαπέλυσε μια νέα επίθεση στην περιοχή την Κυριακή.

Ρωσικό κύμα επιθέσεων στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε το Κίεβο. Ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις είχαν συγκρουστεί 199 φορές στην εμπόλεμη ζώνη από την αρχή της Δευτέρας, με τις περισσότερες μάχες να λαμβάνουν χώρα στα μέτωπα του Κουρσκ, του Ποκρόβσκ και του Κουράχοβε ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.



«Οι Ρώσοι εισβολείς έχουν πραγματοποιήσει 48 αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας 57 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει 837 drones καμικάζι, και έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 επιθέσεις στις θέσεις και τους οικισμούς μας» τονίζεται.



Μόνο στο μέτωπο του Κουρσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 44 ρωσικές επιθέσεις, ενώ άλλες 42 μάχες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας.

