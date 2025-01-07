Αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία «Γαλάζια Πατρίδα 2025» διεξάγει από σήμερα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου, η Τουρκία σε περιοχές του Αιγαίου, της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, στην άσκηση θα λάβουν μέρος συνολικά 87 πλοία επιφανείας, επτά υποβρύχια, επτά μη επανδρωμένα ναυτικά οχήματα, 31 αεροσκάφη, 17 ελικόπτερα, 28 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 20.000 άτομα προσωπικό, μεταξύ των οποίων και άνδρες των Ομάδων Υποβρύχιας Επίθεσης και Υποβρύχιας Άμυνας.

Για τις ανάγκες της άσκησης δημιουργήθηκε κέντρο επιχειρήσεων στο Κέντρο Ναυτικού Πολέμου του Γκιολτζούκο, στο οποίο θα αναλάβουν καθήκοντα 115 άτομα ναυτικού προσωπικού.

Οι δραστηριότητες διακεκριμένων προσκεκλημένων της εν λόγω άσκησης θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιανουαρίου στη ναυτική βάση του Άκσαζ, απέναντι από τη Ρόδο.

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.