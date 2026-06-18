Ο «δολοφόνος της παραλίας Γκίλγκο» καταδικάστηκε σε ισόβια

Ο Ρεξ Χόιερμαν, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν ο διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος της παραλίας Γκίλγκο, καταδικάστηκε να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή, ενώ νέες αποκαλύψεις από την εισαγγελία «φέρνουν στο φως» τη φρίκη των εγκλημάτων του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της κομητείας Σάφολκ, Ρέι Τίρνεϊ στο υπόγειο της κατοικίας του Χόιερμαν υπήρχε ένας χώρος που θύμιζε έντονα το «δωμάτιο θανάτου» της τηλεοπτικής σειράς «Dexter».

«Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Όταν καταλάβαμε τι ακριβώς ήταν, αρκετοί σχολίασαν ότι θύμιζε το Dexter», δήλωσε ο Τίρνεϊ, ο οποίος συμμετείχε στην ομάδα που εξασφάλισε την ομολογία ενοχής του δράστη.

Οι ερευνητές κατάφεραν αργότερα να αναπαραστήσουν με ακρίβεια τη διάταξη του χώρου στο υπόγειο, εκεί όπου πιστεύεται ότι διαπράχθηκαν οι δολοφονίες.

Σύμφωνα μάλιστα με το νέο ντοκιμαντέρ «Ο δολοφόνος της παραλίας Γκίλγκο: Το σπίτι με τα μυστικά», η πρώην σύζυγος του Χόιερμαν εξακολουθεί να κοιμάται στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

Η καταδίκη

Ο δικαστής Τίμοθι Μάτζι επέβαλε την ανώτατη δυνατή καταδίκη των τριών διαδοχικών ποινών ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, καθώς και τέσσερις επιπλέον ποινές από 25 χρόνια έως ισόβια.

Απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο, ο δικαστής τον περιέγραψε ως αποκρουστικό και αξιοθρήνητο μικρό άνθρωπο... «Αν μπορείς έστω να αποκαλείσαι άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως είναι δειλός.

Λίγο αργότερα ζήτησε από τους φρουρούς να τον απομακρύνουν από την αίθουσα.

Οδηγίες για το κυνήγι και τη δολοφονία

Μετά τη σύλληψή του, οι αρχές ανέκτησαν από ηλεκτρονικές συσκευές του ένα διαγραμμένο έγγραφο με την ένδειξη «HK», που σύμφωνα με τους εισαγγελείς σήμαινε «Hunt-Kill» («Κυνήγι-Σκοτωμός»).

Το έγγραφο λειτουργούσε ως εγχειρίδιο σχεδιασμού των εγκλημάτων.

Περιείχε καταγραφή καμερών κυκλοφορίας κατά μήκος των διαδρομών προς τα σημεία απόρριψης των σορών, λίστα με υλικά που θα χρειαζόταν,υπενθυμίσεις να είναι ξεκούραστος, οδηγίες για τη διαχείριση πιθανών κραυγών των θυμάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν στη χρήση πλαστικών φύλλων που κρεμούσε από το ταβάνι και τους τοίχους του υπογείου. Ο Χόιερμαν σημείωνε ότι έπρεπε να χρησιμοποιεί κολλητική ταινία αντί για πινέζες, επειδή οι τελευταίες άφηναν σημάδια στο ταβάνι.

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι χρησιμοποιώντας υπεριώδες και υπέρυθρο φως, εντόπισαν ίχνη κόλλας στους τοίχους, τα οποία σχημάτιζαν ένα σχεδόν τέλειο τετράγωνο. Οι αρχές εκτιμούν ότι εκεί βρισκόταν ο χώρος όπου τελέστηκαν οι δολοφονίες.

Τα θύματα

Οι αρχές θεωρούν ότι η εγκληματική δράση του Χόιερμαν εκτεινόταν από το 1993 έως το 2010.

Μεταξύ των θυμάτων του ήταν οι Σάντρα Κοστίγια, Κάρεν Βεργκάτα, Βάλερι Μακ, Τζέσικα Τέιλορ καθώς και οι λεγόμενες Μορίν Μπρέιναρντ-Μπαρνς, Μελίσα Μπαρτελεμί, Μέγκαν Γουότερμαν,

και Άμπερ Λιν Κοστέλο.

Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών

Κατά την ακροαματική διαδικασία, συγγενείς των θυμάτων μίλησαν για τον πόνο που άφησαν πίσω τους οι δολοφονίες.

Ο θετός πατέρας της Βάλερι Μακ είπε στον Χόιερμαν:

«Δεν άγγιξες ποτέ την ψυχή της. Η Βάλερι είναι σήμερα ελεύθερη. Εσύ όχι».

Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε από την οικογένεια της Μόριν Μπρέιναρντ-Μπαρνς. Η αδελφή της, Μελίσα Καν, θυμήθηκε ότι τα τελευταία λόγια που άκουσε από εκείνη ήταν:

«Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αύριο».

Η κόρη του θύματος, Νικολέτ, που ήταν μόλις επτά ετών όταν δολοφονήθηκε η μητέρα της, δήλωσε ότι τα θύματα «άξιζαν απείρως περισσότερο» από τον δράστη και τον χαρακτήρισε «δειλό που ξεσπά τις δικές του αδυναμίες πάνω στους άλλους».

Νέα στοιχεία και έρευνες

Ο Χόιερμαν παραδέχθηκε την ενοχή του για επτά δολοφονίες στις 8 Απριλίου και ομολόγησε επίσης τη δολοφονία της Κάρεν Βεργκάτα το 1996, για την οποία δεν είχε επισήμως κατηγορηθεί.

Ο εισαγγελέας Τίρνεϊ αποκάλυψε ότι υπάρχουν ακόμη στοιχεία που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και υποστήριξε ότι ο δράστης εξελίχθηκε με τα χρόνια από έναν «ανοργάνωτο» σε έναν ιδιαίτερα «οργανωμένο» κατά συρροή δολοφόνο.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Χόιερμαν μελετούσε συστηματικά δημοσιεύματα για τις δολοφονίες του και είχε διαβάσει το βιβλίο «Mindhunter» του πρώην αναλυτή του FBI Τζον Ντάγκλας, επιχειρώντας, όπως εκτιμάται, να βελτιώσει τις μεθόδους του και να αποφύγει τη σύλληψη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ομολογίας, ο Χόιερμαν θα υποβληθεί επίσης σε κλινική αξιολόγηση από τη Μονάδα Συμπεριφορικής Ανάλυσης (BAU) του FBI, ώστε οι ειδικοί να μελετήσουν το ψυχολογικό του προφίλ και να αξιοποιήσουν τα ευρήματα σε μελλοντικές έρευνες κατά συρροή εγκληματιών.

Πηγή: skai.gr

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