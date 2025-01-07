Με μια κίνηση... ματ, ο βασιλιάς της Δανίας, έπιασε εξαπίνης τους πολιτικούς και ιστορικούς της χώρας του, καθώς προχωρά στην αλλαγή του εθνοσήμου ώστε να διακρίνονται εμφανώς η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόε.

Η απόφαση του βασιλιά δείχνει την πρόθεση της Δανίας να διατηρήσει τον έλεγχο των Νήσων Φερόε και της Γροιλανδίας, τα οποία όπως είπε ο Τραμπ θα ήθελε να αγοράσουν οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο βασιλιάς Φρειδερίκος, στον έναν χρόνο που διαδέχθηκε τη μητέρα του, προχωρά σε δυναμικές αποφάσεις δηλαδή, να διατηρήσει την αυτόνομη δανική επικράτεια και την πρώην αποικία εντός του βασιλείου της Δανίας.

Τα βασιλικά εθνόσημα

Τα προηγούμενα βασιλικά οικόσημα της Δανίας επί 500 χρόνια, είχαν τρεις κορώνες, το σύμβολο της Ένωσης Kalmar μεταξύ Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας, η οποία ηγήθηκε από τη Δανία μεταξύ 1397 και 1523. Είναι επίσης σημαντικό σύμβολο της γειτονικής Σουηδίας.

Στη νέα έκδοση του βασιλικού εθνοσήμου, αφαιρέθηκαν οι κορώνες και αντικαταστάθηκαν με μια πολική αρκούδα και ένα κριάρι που συμβολίζουν τη Γροιλανδία και τα Νησιά Φερόε, αντίστοιχα.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης σχετικά με τη Γροιλανδία και τις σχέσεις της με τη Δανία, η οποία συνεχίζει να ελέγχει την εξωτερική της πολιτική και την πολιτική ασφάλειας.

Πολύφερνη νύφη η Γροιλανδία

Ο επικείμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία ενώ ο πρωθυπουργός Múte Egede, κατηγόρησε πρόσφατα τη Δανία για γενοκτονία ως απάντηση στις έρευνες για το σκάνδαλο αναγκαστικής αντισύλληψης στη δεκαετία του 1960 και του 70.

Στην ομιλία του Egede για το νέο έτος, επιτάχυνε τις εκκλήσεις για ανεξαρτησία της Γροιλανδίας και ζήτησε να αφαιρεθούν οι «δεσμοί της αποικιακής εποχής».

Πάντως ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αναμένεται να επισκεφθεί τη Γροιλανδία, -όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης- δεν είχε συνάντηση με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το ταξίδι με ανάρτηση στην ιστοσελίδα Truth Social, χωρίς να αναφέρει ημερομηνία. «Η Γροιλανδία είναι ένα απίστευτο μέρος και οι άνθρωποι θα ωφεληθούν τρομερά εάν και όταν γίνει μέρος του Έθνους μας. Θα το προστατεύσουμε και θα το λατρέψουμε από έναν πολύ φαύλο έξω κόσμο. ΚΑΝΤΕ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ!».

Παλάτι

Το παλάτι της Δανίας, υποστήριξε ότι το νέο οικόσημο, που θα χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα και σφραγίδες και στοιχεία των οποίων χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα, «ενισχύει την εξέχουσα θέση της κοινοπολιτείας».

Για τις τρεις κορώνες, που αφαιρέθηκαν το παλάτι υποστήριξε ότι «πλέον δεν είναι σχετικές», προσθέτοντας ότι οι αλλαγές, έγιναν μετά από σύσταση επιτροπής που διορίστηκε αμέσως μετά την ένταξή του στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Την περασμένη εβδομάδα, στην πρώτη ομιλία του για το νέο έτος, ο βασιλιάς είπε: «Είμαστε όλοι ενωμένοι και ο καθένας μας δεσμεύεται για το βασίλειο της Δανίας. Από τη δανική μειονότητα στο Νότιο Σλέσβιχ – που βρίσκεται ακόμη και έξω από το βασίλειο – και μέχρι τη Γροιλανδία. Ανήκουμε μαζί».

