Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκρούσεις στην εμπόλεμη ζώνη, οι Ρώσοι επιτίθενται στο Κουρσκ

Ρωσικό κύμα επιθέσεων στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσε το Κίεβο. Ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις είχαν συγκρουστεί 199 φορές στην εμπόλεμη ζώνη από την αρχή της Δευτέρας, με τις περισσότερες μάχες να λαμβάνουν χώρα στα μέτωπα του Κουρσκ, του Ποκρόβσκ και του Κουράχοβε ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.



«Οι Ρώσοι εισβολείς έχουν πραγματοποιήσει 48 αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας 57 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Επιπλέον, οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει 837 drones καμικάζι, και έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 4.000 επιθέσεις στις θέσεις και τους οικισμούς μας» τονίζεται.



Μόνο στο μέτωπο του Κουρσκ, οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν 44 ρωσικές επιθέσεις, ενώ άλλες 42 μάχες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας.



Στο μέτωπο του Χαρκόβου, οι ουκρανικές δυνάμεις απέκρουσαν τρεις ρωσικές επιθέσεις κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ.



Στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, οι Ρώσοι εισέβαλαν σε θέσεις της Ουκρανίας τρεις φορές κοντά στους οικισμούς Σινκίβκα, Πετροπαβλίνκα και Ζαχρίζοβε.



Στο μέτωπο του Λίμαν, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν επιτεθεί σε θέσεις της Ουκρανίας 13 φορές τις τελευταίες 24 ώρες.



Στο μέτωπο του Σίβερσκ, Ρώσοι στρατιώτες έκαναν δύο απόπειρες να επιτεθούν σε θέσεις της Ουκρανίας κοντά στον οικισμό Μπιλοχορίφκα.



Στο μέτωπο του Κραματόρσκ, τέσσερις μάχες καταγράφηκαν κοντά στους οικισμούς Τσάσιβ Γιαρ, Μπίλα Χόρα και Στουπότσκι. Όλες οι ρωσικές επιθέσεις αποκρούστηκαν, αναφέρει το Κίεβο.



Στο μέτωπο του Τορέτσκ, οι Ρώσοι επιτέθηκαν οκτώ φορές σε θέσεις της Ουκρανίας. Συγκέντρωσαν τις κύριες επιθετικές τους προσπάθειες κοντά στους οικισμούς Σερμπινίφκα και Τορέτσκ.



Στο μέτωπο του Ποκρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κάνει 40 προσπάθειες να διαρρήξουν την ουκρανική άμυνα από την αρχή της ημέρας κοντά στους οικισμούς Μιρολιουμπίφκα, Προμίν, Σούκι Γιαρ, Πιστσάνε, Κοτλίν, Ουκραΐνκα, Γιασενόβε, Νοβοϊελιαβετίβκα, Ταρασίβκα, Γελιζεβετίβκα, Λισίβκα, Νόβι Τρουντ και Ποκρόφσκ.



Στο μέτωπο του Κουράχοβε, οι Ρώσοι δραστηριοποιούνται επίσης, πραγματοποιώντας 25 επιθέσεις σε ουκρανικές θέσεις κοντά στους οικισμούς Σλοβιάνκα, Σρίμπνε, Σρίμπνε, Αντρίιβκα, Πετροπαβλίβκα, Κουράχοβε και Ντάχνε, δύο από τις οποίες βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη το βράδυ της Δευτέρας.



Στο μέτωπο Βρεμίβκα, τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποίησαν 13 επιθετικές προσπάθειες κοντά στους οικισμούς Κοστιαντινόπιλ, Γιντάρνε, Ντάχνε, και Κοστιαντινοπόλσκ.



Στο μέτωπο Οριχίβ, τα ουκρανικά στρατεύματα απέκρουσαν μια ρωσική επίθεση κοντά στον οικισμό Νοβονταλίνιβκα. Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στον οικισμό Στεπνοχίρσκ με ρουκέτες.



Στο μέτωπο του Πριντνιβπρόσκε, οι Ρώσοι επιτέθηκαν μία φορά στις ουκρανικές θέσεις, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.



