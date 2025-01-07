Η Γαλλία θυμάται σήμερα την τζιχαντιστική επίθεση που σημειώθηκε πριν 10 χρόνια εναντίον του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο εξακολουθεί να υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου.

Στις 7 Ιανουαρίου 2015, σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι από τα πυρά των αδελφών Κουασί στο Παρίσι, εκ των οποίων 8 ήταν μέλη της συντακτικής ομάδας του Σαρλί Εμπντό.

Η Γερμανία μοιράζεται «την οδύνη των Γάλλων φίλων μας», υπογράμμισε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς με ανάρτησή του στο Χ. «Η βάρβαρη επίθεση» των αδελφών Κουασί «είχε στόχο τις κοινές μας αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας—δεν θα το δεχθούμε ποτέ», τόνισε.

Έπειτα από δύο ημέρες ανθρωποκυνηγητού, οι αδελφοί Κουασί, Γάλλοι αλγερινής καταγωγής που είχαν δηλώσει πίστη στην αλ Κάιντα, έπεσαν νεκροί από επίλεκτη ομάδα της γαλλικής αστυνομίας σε τυπογραφείο στην περιοχή του Παρισιού όπου είχαν καταφύγει.

Η Charlie Hebdo ήταν στόχος απειλών από τζιχαντιστές ήδη από το 2006 αφού δημοσίευσε σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.

Το 2015 ήταν μια μαύρη χρονιά για τη Γαλλία καθώς η χώρα έγινε στόχος μιας σειράς τρομοκρατικών επιθέσεων, από αυτή εναντίον της σατιρικής εφημερίδας ως αυτές της 13ης Νοεμβρίου εναντίον του συναυλιακού χώρου Bataclan, του Σταντ ντε Φρανς και άλλων περιοχών στο Παρίσι.

Χθες Δευτέρα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε να συνεχιστεί χωρίς «διακοπή» η μάχη κατά της τρομοκρατίας. Υπογράμμισε επίσης ότι ο κίνδυνος «παραμένει παρών στις κοινωνίες μας».

Η επίθεση της 7ης Ιανουαρίου εναντίον του σατιρικού περιοδικού προκάλεσε σοκ παγκοσμίως και γέννησε το διάσημο πλέον σύνθημα «Je suis Charlie» (Είμαι το Σαρλί), σε ένδειξη υποστήριξης προς το περιοδικό και τους εργαζομένους του.

Στις 11 Ιανουαρίου 2015 σχεδόν 4 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία –περιλαμβανομένων ηγετών κρατών και κυβερνήσεων στο Παρίσι—συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά της τρομοκρατίας.

Οι σημερινές τελετές μνήμης – στις οποίες θα παραστεί ο Μακρόν, η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό και πολλοί υπουργοί-- θα ξεκινήσουν στις 11:30 (τοπική ώρα, 12:30 ώρα Ελλάδας) από την οδό Νικολά- Απέρ στο 11ο διαμέρισμα, όπου ήταν τα γραφεία του Σαρλί Εμπντό το 2015.

Θα συνεχιστούν στη λεωφόρο Ρισάρ Λενουάρ, όπου οι αδελφοί Κουασί σκότωσαν τον αστυνομικό Αχμέντ Μεραμπέ στην προσπάθειά τους να διαφύγουν τη σύλληψη.

Θα ολοκληρωθούν στις 13:10 (14:10 ώρα Ελλάδας) όταν θα αποδοθεί φόρος τιμής στους τέσσερις ανθρώπους που κρατήθηκαν όμηροι στο εβραϊκού παντοπωλείο Hypercasher και φονεύθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2015 από τον Αμεντί Κουλιμπαλί, πιστό στο Ισλαμικό Κράτος.

Το Charlie Hebdo «ενσαρκώνει τον αγώνα για την ελευθερία», τόνισε ο Φαμπρίς Νικολινό, μέλος της σύνταξης του περιοδικού που επέζησε της επίθεσης της 7ης Ιανουαρίου, μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό franceinfo.

Με αφορμή αυτή τη θλιβερή επέτειο το περιοδικό κυκλοφορεί ένα ειδικό τεύχος 32 σελίδων. Σε αυτό δημοσιεύονται τα 40 σκίτσα που κέρδισαν στον διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποίησε με τίτλο #RiredeDieu (γελώντας με τον Θεό).

Ένα από τα σκίτσα δείχνει έναν σκιτσογράφο να αναρωτιέται: «Πειράζει να ζωγραφίσω την εικόνα ενός άνδρα που ζωγραφίζει την εικόνα ενός άνδρα ο οποίος ζωγραφίζει μια εικόνα του Μωάμεθ;».

Πολλές γαλλικές εφημερίδες έχουν αφιερώσει το σημερινό τους πρωτοσέλιδο στην επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης: «Ελευθερία, Ελευθερία Σαρλί!», είναι ο τίτλος της Liberation, ενώ η Le Figaro ανησυχεί για το γεγονός ότι η Γαλλία παραμένει «πάντα υπό την ισλαμιστική απειλή».

«Η τρομοκρατική απειλή δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο παρούσα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρινό Ρεταγιό μιλώντας στην εφημερίδα Le Parisien.

Στο κεντρικό άρθρο του περιοδικού ο Riss διάδοχος του εμβληματικού σκιτσογράφου Charb, ο οποίος σκοτώθηκε στην επίθεση, ως επικεφαλής του Σαρλί Εμπντό, εκτίμησε ότι «σήμερα οι αξίες του Charlie Hebdo, όπως το χιούμορ, η σάτιρα, η ελευθερία της έκφρασης, η οικολογία, ο κοσμικός χαρακτήρας του κράτους, ο φεμινισμός, για να αναφερθώ σε μερικές από αυτές, αμφισβητούνται περισσότερο από ποτέ».

«Ίσως επειδή η ίδια η δημοκρατία απειλείται από νέες σκοτεινές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ωστόσο ο Riss – ο οποίος στην επίθεση του 2015 τραυματίστηκε από σφαίρα στον ώμο-- υπογράμμισε ότι «η επιθυμία για γέλιο δεν θα εξαφανιστεί ποτέ».

«Η σάτιρα περιέχει μια αξία που μας βοήθησε να περάσουμε αυτά τα τραγικά χρόνια – την αισιοδοξία. Αν οι άνθρωποι θέλουν να γελάσουν είναι επειδή θέλουν να ζήσουν. Το γέλιο, η ειρωνεία και οι καρικατούρες είναι όλα τους εκφάνσεις της αισιοδοξίας», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.