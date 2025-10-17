Ρωσία: Θα θεωρήσουμε παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία εχθρική ενέργεια

«Η Μόσχα θα θεωρήσει τις παραδόσεις πυραύλων Tomahawk στο καθεστώς του Κιέβου ως εχθρική ενέργεια που θα αύξανε σημαντικά τους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια» προειδοποίησε την Παρασκευή ο Σεργκέι Ναρίσκιν, διευθυντής της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR).

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα θεωρήσει αυτήν την κίνηση ως εχθρική. Και ένα τέτοιο βήμα, εάν εφαρμοστεί, σίγουρα θα αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας - όχι μόνο στην ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια ασφάλεια», ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης του Συμβουλίου των Επικεφαλής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Ειδικών Υπηρεσιών της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

«Αυτό το θέμα, τουλάχιστον εν μέρει, συζητήθηκε χθες (Πέμπτη) κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των προέδρων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», πρόσθεσε ο επικεφαλής της SVR σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εξαντλήσουν το δικό τους απόθεμα πυραύλων κρουζ Tomahawk προμηθεύοντάς τους στην Ουκρανία. Επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα των παραδόσεων Tomahawk στο Κίεβο είχε συζητηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι στις 17 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι θα του ζητήσει να προμηθεύσει τους Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή θα οδηγήσει σε σαφείς αποφάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με το ποια οπλικά συστήματα είναι διατεθειμένες να παράσχουν, τόνισε στο μεταξύ στο Axios ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γερμάκ.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αποφάσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η στάση του Πούτιν ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι αδύνατο να παίζει παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμάκ.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Πέμπτης, τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ αισιόδοξος για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ και την προθυμία του προέδρου να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Αλλά λίγο μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Ουκρανός πρόεδρος και η ομάδα του εξεπλάγησαν όταν είδαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είχε μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησε να τον συναντήσει στην Ουγγαρία - τη λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

