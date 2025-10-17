Βερολίνο: Η Τουρκία συνέβαλε στην ιστορική εκεχειρία στη Γάζα

Η Τουρκία συνέβαλε στην ιστορική εκεχειρία στη Γάζα τόνισε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, ο κορυφαίος διπλωμάτης της Γερμανίας δήλωσε: «Στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία συνέβαλε στην ιστορική εκεχειρία στη Γάζα μέσω του μεσολαβητικού της ρόλου».

«Με την απελευθέρωση των ομήρων και την εκεχειρία, έχουν επιτευχθεί πολλά που φαινόταν αδύνατα πριν από λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, το έργο για ένα ασφαλές και αξιοπρεπές μέλλον για τον λαό της Γάζας μόλις ξεκινά», ξεκαθάρισε.

«Μαζί, πιέζουμε για πλήρη πρόσβαση των ανθρωπιστικών φορέων για την ανακούφιση των χειρότερων δεινών και μαζί εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Βάντεφουλ, τονίζοντας ότι το Βερολίνο αναμένει διαρκή πίεση στη Χαμάς για την εκπλήρωση των όρων.

Κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ταξιδιού του στην Άγκυρα, ο Βάντεφουλ έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για συζητήσεις σχετικά με μια σειρά διεθνών και περιφερειακών ζητημάτων, με τη Γάζα στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Επίσης αναμένεται να συζητηθεί και το ζήτημα της απόκτησης μαχητικών Eurofighter από την Τουρκί.

