Ουκρανία: Έκπληκτος ο Ζελένσκι από την ανακοίνωση Τραμπ ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευελπιστεί ότι η συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή θα οδηγήσει σε σαφείς αποφάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με το ποια οπλικά συστήματα είναι διατεθειμένες να παράσχουν, τόνισε στο Axios ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γερμάκ.

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αποφάσεις που θα βοηθήσουν να αλλάξει η στάση του Πούτιν ότι βρίσκεται σε ισχυρή θέση. Πρέπει να καταλάβει ότι με τον Πρόεδρο Τραμπ είναι αδύνατο να παίζει παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γερμάκ.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος έφτασε στην Ουάσινγκτον το απόγευμα της Πέμπτης, τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ αισιόδοξος για την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Τραμπ και την προθυμία του προέδρου να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Αλλά λίγο μετά την προσγείωσή του στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Ουκρανός πρόεδρος και η ομάδα του εξεπλάγησαν όταν είδαν την ανακοίνωση του Τραμπ ότι είχε μιλήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και συμφώνησε να τον συναντήσει στην Ουγγαρία - τη λιγότερο φιλική προς την Ουκρανία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε μια συνέντευξη την Τετάρτη το βράδυ, ο Γερμάκ δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ κάλεσε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ως αποτέλεσμα δύο τηλεφωνικών κλήσεων που είχαν πριν από μια εβδομάδα.

«Και οι δύο επικοινωνίες ήταν πολύ καλές. Οι πρόεδροι καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Άρχισαν αμέσως να μιλάνε πολύ συγκεκριμένα. Το γεγονός ότι συμφώνησαν τόσο γρήγορα να συναντηθούν δείχνει ότι είμαστε φίλοι και συνεργάτες».

Ο Γερμάκ πρόσθεσε ότι ενώ και οι δύο κλήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ασφαλή γραμμή, οι δύο ηγέτες ήθελαν να συζητήσουν θέματα τόσο ευαίσθητα που μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο αυτοπροσώπως.

«Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που είναι αδύνατο να συζητηθούν τηλεφωνικά. Όπως για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή. Όπως για τα [στρατιωτικά] σχέδιά μας και για το πώς εμείς και η αμερικανική πλευρά βλέπουμε τα επόμενα βήματα για την ειρηνευτική διαδικασία», τόνισε ο Γερμάκ.

Πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ ότι είναι ακόμα έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εκτός από τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει μια τέτοια συνάντηση.

Ένα βασικό ζήτημα που ο Ζελένσκι θέλει να συζητήσει με τον Τραμπ είναι η επέκταση των οπλικών συστημάτων που οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν να πουλήσουν.

Στην κορυφή της λίστας επιθυμιών της Ουκρανίας βρίσκονται οι πύραυλοι Tomahawk. Το Κίεβο εξακολουθεί να αναμένει μια απόφαση και πιστεύει ότι «τέτοια είδη όπλων μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα», είπε ο Γερμάκ.

Τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται τους πυραύλους για να πλήξει εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Αλλά σημείωσε επίσης ότι η Ουκρανία θέλει και πολλά άλλα οπλικά συστήματα που απαιτούν την έγκριση των ΗΠΑ. «Χρειαζόμαστε μια πολιτική απόφαση των ΗΠΑ ότι θα μπορούμε να αγοράσουμε οποιαδήποτε όπλα χρειαζόμαστε χωρίς περιορισμούς», είπε ο Γερμάκ.

Αναγνώρισε ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στο σχέδιο με το οποίο οι χώρες του ΝΑΤΟ αγοράζουν όπλα των ΗΠΑ για να τα στείλουν στην Ουκρανία, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα αεράμυνας.

Ακόμα κι αν ο Τραμπ συμφωνήσει να προμηθεύσει Tomahawk στην Ουκρανία, δεν είναι σαφές πόσους πυραύλους μπορούν να διαθέσουν οι ΗΠΑ από τα δικά της αποθέματα. Υπάρχουν επίσης πολύ λίγα διαθέσιμα συστήματα «Typhon», τα οποία η Ουκρανία χρειάζεται για να εκτοξεύσει τους Tomahawks.

Αμερικανοί και Ουκρανοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες πιστεύουν επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι πιο πιθανό να παράσχουν παλαιότερα μοντέλα Tomahawks που θα μπορούσαν να αναχαιτιστούν από τη ρωσική αεράμυνα.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η απλή κατοχή των πυραύλων θα ήταν ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί με τον Πούτιν, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ιδέα ότι η Μόσχα βρίσκεται εντός της εμβέλειας της Ουκρανίας.

«Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα σπεύδει να επιστρέψει στον διάλογο μόλις ακούσει για τους Tomahawk», δήλωσε ο Ζελένσκι την Πέμπτη.

Ο Πούτιν έθεσε το θέμα των Tomahawk στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Τραμπ την Πέμπτη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλός του για την εξωτερική πολιτική, Γιούρι Ουσάκοφ.

Είπε ότι ο Πούτιν επισήμανε στον Τραμπ ότι οι Tomahawk δεν θα άλλαζαν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα έβλαπταν τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και την ειρηνευτική διαδικασία.

Η Ουκρανία ελπίζει ότι η ΕΕ θα αποφασίσει την ερχόμενη εβδομάδα να χρησιμοποιήσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση αγορών όπλων για την Ουκρανία από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, δήλωσε ο Γερμάκ.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη αεράμυνα. Πρώτα απ' όλα, συστήματα Patriot. Συζητήσαμε επίσης και κάποια άλλα όπλα, τα οποία προτιμώ να μην αναφέρω», είπε ο Γερμάκ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τους διευθύνοντες συμβούλους των αμυντικών εταιρειών Raytheon και Lockheed-Martin, καθώς και με στελέχη αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών.

«Τη στιγμή που η Ρωσία στοιχηματίζει στην τρομοκρατία εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», παρατήρησε.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών τους κλήσεων την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι επισήμανε στον Τραμπ ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα του δίνει ελπίδα για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Γερμάκ ανέφερε ότι ο Ζελένσκι είπε στον Τραμπ ότι αν καταφέρει να τερματίσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης εκ μέρους όλων των Ουκρανών.

«Η συμφωνία στη Γάζα απέδειξε ότι ο Τραμπ είναι ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου και ότι αυτός είναι που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκατομμύρια Ουκρανοί και άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη θα παρακολουθήσουν τι θα συμβεί στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή», δήλωσε ο Γερμάκ.

Πηγή: skai.gr

