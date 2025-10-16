Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν μία ημέρα πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Η τηλεφωνική επικοινωνία θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο όπου οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν το ενδεχόμενο η αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι είπε στον Ζελένσκι πως ενδέχεται να θέσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν ένα νέο τελεσίγραφο: είτε η Ρωσία ξεκινά σοβαρές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, είτε η Ουκρανία θα λάβει πυραύλους Tomahawk.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο τέθηκε το ενδεχόμενο να παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και επιπλέον συστήματα Patriot. Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ουκρανικής δύναμης πυρός θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι ίσως χρειαστεί να «μιλήσει στη Ρωσία» για το ζήτημα των Tomahawk, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα ήθελε να βλέπει τέτοιους πυραύλους εναντίον της και ότι ενδέχεται να θέσει το ενδεχόμενο αποστολής τους ως μέσο πίεσης: «Αν αυτός ο πόλεμος δεν λυθεί, ίσως τους στείλω Tomahawk», σημείωσε.

Οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ακόμα και στη Μόσχα, γεγονός που ανησυχεί το Κρεμλίνο. Η ρωσική πλευρά εξέφρασε ανησυχία επειδή κάποιες εκδόσεις μπορούν να μεταφέρουν και πυρηνικές κεφαλές, ενώ ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι η χρήση τέτοιων όπλων θα απαιτούσε άμεση εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων και θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.