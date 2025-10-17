CNN: Θα παρασύρει η πρόσκληση του Πούτιν τον Τραμπ πιο κοντά στο Κρεμλίνο;

Στη διπλωματία, η κατάλληλη χρονική στιγμή είναι το παν, και το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει εκμεταλλευτεί τέλεια την τελευταία, μακρά τηλεφωνική συνομιλία του με τον Λευκό Οίκο, την όγδοη τους τελευταίους οκτώ μήνες, όπως σχολιάζει το CNN.

Με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζεται να συναντήσει τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον και να αξιολογεί δημοσίως τους κινδύνους της προμήθειας των πυραύλων Tomahawk στο Κίεβο, οι Ρώσοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την κλήση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν ως «θετική και παραγωγική» και «σε κλίμα εμπιστοσύνης».

Για την ακρίβεια, ήταν μια επικοινωνία που διήρκησε σχεδόν δυόμισι ώρες, σε μια προσπάθεια του Πούτιν να σταματήσει όλες τις επικίνδυνες σκέψεις για την προμήθεια όπλων από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα στον πόλεμο.

Οι πύραυλοι Tomahawk – οι οποίοι έχουν την εμβέλεια να χτυπήσουν μεγάλες ρωσικές πόλεις όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη – δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στο πεδίο της μάχης, φέρεται να τόνισε ο Πούτιν στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ. Θα βλάψουν μόνο τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, πρόσθεσε, τις οποίες ο Τραμπ εκτιμά ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με έναν σύμβουλο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν εξήρε επίσης τον Τραμπ ως ειρηνοποιό στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

Αναφέρθηκε εκ νέο το ζήτημα για οικονομικές συνομιλίες και, το πιο σημαντικό, επιτεύχθηκε συμφωνία για μια δεύτερη σύνοδο κορυφής, αυτή τη φορά στη Βουδαπέστη, όπου θα μπορούσε να συζητηθεί εκ νέου, αν όχι να επιτευχθεί συμφωνία, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Όλο αυτό σαφώς προκαλεί αναπόφευκτες συγκρίσεις με το «φιάσκο» της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα πριν από λίγους μήνες, όταν ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν με κόκκινο χαλί, αλλά δεν εξασφάλισε κανένα απτό αποτέλεσμα στην προσπάθειά του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Αλλά τώρα, ενθουσιασμένος από τα επιτεύγματά του στη μεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, ο Τραμπ δίνει το μήνυμα ότι η επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, παρά τις αντιξοότητες, θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το πώς θα το πετύχει αυτό παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει καμία προθυμία να συμβιβαστεί. Παρά τις αυξανόμενες απώλειες στο πεδίο της μάχης και τις εντεινόμενες επιθέσεις με ουκρανικά drones κατά των ενεργειακών υποδομών της, που έχουν προκαλέσει έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, η Ρωσία εξακολουθεί να αποκλείει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους μαξιμαλιστικούς της στόχους. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η απόκτηση ελέγχου επί τεράστιων εκτάσεων του προσαρτημένου ουκρανικού εδάφους που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και η επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και πολιτικών περιορισμών στη μεταπολεμική Ουκρανία, που ουσιαστικά θα υποτάσσουν το Κίεβο στη βούληση της Μόσχας.

Τίποτα στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν δεν υποδήλωνε ότι κάτι από όλα αυτά είχε αλλάξει.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον, λένε ότι η συζήτηση για τα Tomahawks είναι που ανάγκασε τον Πούτιν να επιστρέψει στο διάλογο. Αυτό μπορεί και να ισχύσει, τονίζει το CNN. Αλλά το σκεπτικό στη Μόσχα είναι ότι η απλή προοπτική προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μπορεί να είναι αρκετή για να δελεάσει τον Τραμπ, που είναι διψασμένος για συμφωνία, να εγκαταλείψει τις στρατιωτικές απειλές του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.