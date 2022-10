Ρωσία: Συγκλονίζει νέο βίντεο από τη συντριβή του Su-34 στη Γεΐσκ

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού Su-34 σε πολυκατοικία στο Γέισκ στη νότια Ρωσία δέιχνει νέο βίντεο.

Οι δύο πιλότοι του ρωσικού μαχητικού εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και πλάνα δείχνουν έναν από αυτούς στο έδαφος, ακόμα προσκολλημένος στο αλεξίπτωτό του.

Dramatic video shows final moments of Su-34 bomber as pilots eject seconds before it explodes https://t.co/JlPGYYHKoW