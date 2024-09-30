Στην ανοιχτή στήριξη του Ιράν και των «δορυφόρων» του έναντι του Ισραήλ προχωρά η Μόσχα.



Στον Λίβανο δημιουργείται μια ανθρωπιστική καταστροφή, όπως αυτή στη Γάζα ανέφερε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο. Οι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί κατοικημένων περιοχών στον Λίβανο οδήγησαν σε τεράστιο αριθμό θυμάτων. Η δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, οδήγησε σε σοβαρή αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή (της Μέσης Ανατολής) αναφέρθηκε.



Σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Νασράλα, ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε ότι «η Ρωσία καταδικάζει τέτοιες ενέργειες».



Οι σχέσεις μας με το Ιράν αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς για την αυξημένη χρήση ιρανικού και κινεζικού εξοπλισμού στη Ρωσία. Η Μόσχα χρησιμοποιεί ιρανικά drones κατά της Ουκρανίας.

Ο θάνατος του Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία στο Ιράν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, ανέφεραν πηγές στο Reuters.



Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.

