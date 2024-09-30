Η παλαιστινιακή οργάνωση Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης ανακοίνωσε ότι τρεις από τους ηγέτες της σκοτώθηκαν σε ισραηλινό χτύπημα στη Βηρυτό, στην πρώτη επίθεση εντός των ορίων της πόλης.

Η οργάνωση PFLP ανέφερε ότι οι ηγέτες σκοτώθηκαν στην επίθεση που είχε ως στόχο την περιοχή Κόλα της Βηρυτού.

Η κατοικημένη γειτονιά χτυπήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε.

Το PFLP είναι κοσμικό κόμμα που ανήκει στην Αριστερά και συμμετέχει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ. Η ομάδα ιδρύθηκε από τον Παλαιστίνιο πολιτικό Τζορτζ Χαμπάς και προωθεί τη λύση του ενός κράτους στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.

Το πρωινό χτύπημα έπληξε τον επάνω όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή Κόλα της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ανέφεραν στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες.

Μολονότι σουνιτική, η οργάνωση έχει συμμαχήσει με τη Χεζμπολά και συμμετέχει στις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ένδειξη «υποστήριξης» στη Χαμάς.

Νεκρός ο ηγέτης της Χαμάς στον Λίβανο

Επιπλέον, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο αρχηγός της στον Λίβανο Φατέχ Σερίφ Αμπού ελ-Αμίν σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε ισραηλινό χτύπημα χθες το βράδυ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Η συχνότητα των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και των Χούθι στην Υεμένη έχει προκαλέσει φόβους ότι οι μάχες στη Μέση Ανατολή μπορεί να ξεφύγουν από τον έλεγχο και να εμπλέξουν το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο σύμμαχο του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Κυριακή αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Χούθι στην Υεμένη και δεκάδων στόχων της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο, αφού νωρίτερα σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Το υπουργείο Υγείας των Χούθι ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 29 τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, οι οποίες σύμφωνα με το Ισραήλ ήταν απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι.

Στον Λίβανο, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 105 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές την Κυριακή.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είπε ότι περισσότεροι από 1.000 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί και 6.000 τραυματίστηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, χωρίς να αναφέρει πόσοι ήταν άμαχοι. Η κυβέρνηση είπε ότι ένα εκατομμύριο άνθρωποι - το ένα πέμπτο του πληθυσμού - έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Ισραηλινά drones ίπταντο πάνω από τη Βηρυτό την Κυριακή, ενώ δυνατές εκρήξεις νέων αεροπορικών επιδρομών αντηχούσαν γύρω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Οι εκτοπισμένες οικογένειες πέρασαν τη νύχτα σε παγκάκια στον κόλπο Zaitunay.

Η επίθεση της Δευτέρας στην περιοχή Κόλα είναι το πρώτο χτύπημα εντός των ορίων της πόλης της Βηρυτού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στον Λίβανο, αλλά παράλληλα έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

