Επιδρομή της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας με drones

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν επιδρομή με drones στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τις πρώτες πρωινές ώρες, και στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να την απωθήσουν, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

Ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε καταρρίψεις από τις αντιαεροπορική άμυνα και δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως είδαν στόχους να πλήττονται στους αιθέρες του Κιέβου.

Το Κίεβο, η περιφέρεια που το περιβάλλει και η ανατολική Ουκρανία κηρύχθηκαν σε κατάσταση συναγερμού για αεροπορικές επιδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

