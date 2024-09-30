«Χάσαμε έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν πατέρα και έναν μεγάλο ηγέτη» δήλωσε το «νούμερο 2» της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, για τον θάνατο του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια ακρίβεια, τη διοικητική δομή και έλεγχο που ακολούθησε ο Νασράλα διεμήνυσε ο υπαρχηγός της Χεζμπολάχ. «Η Χεζμπολάχ θα επιλέξει τον νέο ηγέτη της με την πρώτη ευκαιρία... Είμαστε πεπεισμένοι, ότι ο ισραηλινός εχθρός δεν θα πετύχει τους στόχους του» σημείωσε.

«Το Σιωνιστικό καθεστώς επιτίθεται σε πολίτες και κέντρα υγείας σε όλο τον Λίβανο... Οι ΗΠΑ στηρίζουν το Ισραήλ στη διάπραξη σφαγών με απεριόριστη υποστήριξη» δήλωσε ο Κασέμ.

Ο Χασάν Νασράλα αγαπούσε τους Μουτζαχεντίν που έδωσαν ό,τι είχαν στον δρόμο του Θεού, ο δρόμος συνεχίζεται, ανέφερε ο Κασέμ.

Συνεχίσαμε με εναλλακτικά σχέδια παρά τις επιθέσεις στα κινητά, την απώλεια διοικητών μας και την απώλεια του Χασάν Νασράλα. Παρά τις απώλειες, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη Γάζα, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο είπε.

«Το Ισραήλ δεν μπορεί να καταστρέψει τη δύναμή μας, αυτό που λένε ότι κατέστρεψε τη δύναμή μας, δεν το πετυχαίνει. Γνωρίζουμε ότι η μάχη είναι μεγάλη, και οι επιλογές είναι ανοιχτές μπροστά μας» ανέφερε ακόμη. «Οι δυνάμεις της αντίστασης είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη χερσαία επίθεση» επέμεινε ο Ναΐμ Κασέμ για τη φημολογούμενη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Πρόκειται για την πρώτη ομιλία ενός αξιωματούχου της Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία του αρχηγού της, Χασάν Νασράλα σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση την περασμένη Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου.

Ο θάνατος του Νασράλα κατάφερε ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα στην οργάνωση Χεζμπολάχ, της οποίας ηγήθηκε για 32 χρόνια, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα εκδικηθεί τον θάνατό του, τη στιγμή που οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό μαίνονται.



Ο Νασράλα όχι μόνο είχε μετατρέψει τη Χεζμπολάχ σε μια ισχυρή δύναμη στον Λίβανο κατά τη διάρκεια των 32 χρόνων της ηγεσίας του, αλλά βοήθησε να μετατραπεί σε «κόμβο» του δικτύου συμμαχικών ομάδων του Ιράν στον αραβικό κόσμο σχολιάζει το Reuters.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάδοχος του Χασάν Νασράλα έχει οριστεί, και είναι το «νο 2» της οργαάνωσης Χασίμ Σαφιεντίν. Ο Σαφιεντίν είναι ο ξάδερφος του Νασράλα.

Η σορός του Νασράλα ανασύρθηκε από το σημείο της επίθεσης, δήλωσε στο Reuters την Κυριακή ιατρική πηγή και πηγή ασφαλείας. Η Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πότε θα γίνει η κηδεία του.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία στο Ιράν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, ανέφεραν πηγές στο Reuters.



Το Ισραήλ είχε την ευκαιρία να εξοντώσει μετά τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, αλλά αποφάσισε να μην το κάνει, φοβούμενο ότι θα βλάψει τους ομήρους, αποκάλυψε το δίκτυο N12 news σε ρεπορτάζ του το βράδυ της Κυριακής.

Πηγή: skai.gr

