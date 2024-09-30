Επαναλαμβάνει το Foreign Office προς Βρετανούς στον Λίβανο: Φύγετε τώρα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Επανέλαβε τη νύχτα της Κυριακής το Foreign Office την οδηγία προς τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα.

Με νεότερη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Οι Βρετανοί υπήκοοι στον Λίβανο θα πρέπει να φύγετε τώρα. Θα πρέπει να πάρετε την επόμενη διαθέσιμη πτήση».

Καλούνται επίσης οι Βρετανοί στον Λίβανο να δηλώσουν την παρουσία τους σε ειδική ιστοσελίδα του Foreign Office, ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις εξελίξεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμι γνωστοποίησε ότι είχε συζήτηση για τις εξελίξεις στον Λίβανο με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ο οποίος έφτασε νωρίτερα στη Βηρυτό.

Κατά τον επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας, οι δυο τους συμφώνησαν επί της ανάγκης να τερματιστεί η αιματοχυσία, να επιτραπεί η ανθρωπιστική υποστήριξη των πολιτών και να επιδιωχθεί μια διπλωματική λύση που θα βάζει τέλος στη σύρραξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.