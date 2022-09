Ρωσία: Άνθρωπος του Κρεμλίνου πίσω από την παραστρατιωτική οργάνωση Wagner

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ρώσος επιχειρηματίας και άνθρωπος του Κρεμλίνου, παραδέχθηκε ότι αυτός ίδρυσε, το 2014, την παραστρατιωτική οργάνωση Wagner για να πολεμήσει στην Ουκρανία και ομολόγησε την δραστηριότητά της στην Αφρική, την Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική.

Η παραστρατιωτική οργάνωση Wagner θεωρείται εδώ και χρόνια ότι διεξάγει υπογείως την βρώμικη δουλειά του Κρεμλίνου σε διάφορα θέατρα επιχειρήσεων.

Το Κρεμλίνο πάντως διαψεύδει ότι «έχει σχέση με παραστρατιωτικές οργανώσεις».

Businessman Yevgeny #Prigozhin admitted that he is the founder of the PMC #Wagner, reports #Russian state-owned news agency RIA Novosti.



Previously, Prigozhin sued the media, which wrote about his involvement in the PMC.