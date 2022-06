Δύο τραυματίες από τη φωτιά στο επιχειρηματικό κέντρο στη Μόσχα – Δείτε βίντεο

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στο επιχειρηματικό κέντρο Grand Setun Plaza στην δυτική Μόσχα. Η πυρκαγιά, η οποία έχει πλέον κατασβεστεί, προκάλεσε κινητοποίηση στις ρωσικές αρχές, με τουλάχιστον 120 ανθρώπους να εκκενώνουν το κτίριο.

Η φωτιά ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο του κτιρίου γραφείων και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των εύφλεκτων μονωτικών υλικών σε άλλους τέσσερις ορόφους.

Η φωτιά φαίνεται ότι προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.



The area of the fire in the #Moscow business center is 1 thousand square meters. pic.twitter.com/i16lsUmNkk