Κάτοικοι χωριού της μεξικανικής πολιτείας Βερακρούς (ανατολικά) προσπάθησαν να λιντσάρουν αστυνομικούς που κατηγόρησαν πως δολοφόνησαν νεαρό, ανέτρεψαν και πυρπόλησαν περιπολικά κι έβαλαν επίσης φωτιά σε μέρος της έδρας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσαν οι Αρχές χθες Σάββατο.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν τη νύχτα της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου στην κοινότητα Λέρδο δε Τεχάδα, στο νότιο τμήμα της Βερακρούς, όπου κάτοικοι διαδήλωναν έπειτα από τον θάνατο, από πυρά της αστυνομίας, του Μπράντο Αρεγιάνο Κρους, 27 ετών.

Συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και ξέσπασαν ταραχές, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Ντελφίνο Αρεγιάνο, πατέρας του θύματος, είπε σε ΜΜΕ ότι αστυνομικοί πυροβόλησαν το παιδί του πισώπλατα και το πέτυχαν στον λαιμό, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, παρότι είχε ακινητοποιήσει ήδη το όχημα μόλις αντιλήφθηκε πως τον ακολουθούσαν.

Οι αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει για ποιον λόγο σταμάτησαν το αυτοκίνητο οι αστυνομικοί.

«Μας μεταχειρίζονται σαν εγκληματίες», κατήγγειλε ο κ. Αρεγιάνο, τονίζοντας πως οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εκφοβίσουν και να εμποδίσουν τον ίδιο και τη σύζυγό του να πλησιάσουν για να προσφέρουν βοήθεια στον γιο τους, ήδη νεκρό.

Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν φωτιά σε μέρος του κτιρίου που αποτελεί έδρα της αυτοδιοίκησης, σε δυο περιπολικά και σε όχημα του δήμου, διευκρίνισε η δήμαρχος Μαρία Εστέρ Αρόνις.

Η γραμματεία (σ.σ. το υπουργείο) Ασφαλείας της πολιτείας Βερακρούς επιβεβαίωσε την απόπειρα να λιντσαριστούν αστυνομικοί και ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων από αυτούς, που κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία», μετά τα επεισόδια στο Λέρδο δε Τεχάδα. «Δεν θα υπάρξει ατιμωρησία», διαβεβαίωσε.

Τα λιντσαρίσματα και οι προσπάθειες εκτέλεσης από κατοίκους είναι συχνό φαινόμενο στο Μεξικό. Εγκληματολόγοι αποδίδουν το φαινόμενο στο αίσθημα ατιμωρησίας.

Περί το 62% των Μεξικανών θεωρεί ότι όποιος παραβιάζει τον νόμο δεν θα οδηγηθεί ποτέ ενώπιον δικαστή, ενώ το 47% πιστεύει πως η ατιμωρησία διευρύνθηκε το 2023, σύμφωνα με έρευνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης Impunidad Cero («Ατιμωρησία Μηδέν») και του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Data OMP που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Ιούνιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

