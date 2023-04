Ρωσία: Παραμένει στη φυλακή η Ντάρια Τρεπόβα για τη βομβιστική επίθεση σε καφέ

Ρωσικό δικαστήριο απέρριψε σήμερα το αίτημα να αφεθεί ελεύθερη με εγγύηση η 26χρονη Ντάρια Τρέποβα, η οποία κατηγορείται για τρομοκρατία με αφορμή τη βομβιστική επίθεση από την οποία σκοτώθηκε στις αρχές Απριλίου ο μπλόγκερ και υποστηρικτής του πολέμου Βλαντλέν Τατάρσκι, από έκρηξη βόμβας στην Αγία Πετρούπολη.

Εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος της 26χρονης για τη δολοφονία του Βλάντλεν Τατάρσκι, το αληθινό όνομα του οποίου ήταν Μαξίμ Φόμιν, δίνοντάς του ένα αγαλματίδιο το οποίο είχε μέσα του κρυμμένα εκρηκτικά στη διάρκεια ομιλίας του σε ένα καφέ της Αγίας Πετρούπολης στις 2 Απριλίου.

Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η γυναίκα εργαζόταν για λογαριασμό μια φιλοουκρανικής οργάνωσης με διασυνδέσεις με τον φυλακισμένο επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι --ισχυρισμούς τους οποίους οι συνεργάτες του Ναβάλνι και το Κίεβο διαψεύδουν-- και της απήγγειλαν κατηγορίες που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12