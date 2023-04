Ρωσία: Παραιτήθηκε ο διοικητής του στόλου του Ειρηνικού μετά από αιφνίδιο έλεγχο

Ο ναύαρχος Σεργκέι Αβακιάντς δεν είναι πλέον διοικητής του Στόλου του Ειρηνικού της Ρωσίας, δήλωσε σε σύσκεψη ο πληρεξούσιος εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου στην ομοσπονδιακή περιφέρεια της Άπω Ανατολής Γιούρι Τρούτνεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αβακιάντς διορίσθηκε επικεφαλής του επιτελείου που διευθύνει τα κέντρα στρατιωτικής και αθλητικής προετοιμασίας και πατριωτικής διαπαιδαγώγησης.

Another loud resignation in #Putin's military command.



Admiral Sergei Avakyants resigned as commander of the Pacific Fleet. pic.twitter.com/88DlFqgpqN