Ρεσιτάλ σκοταδισμού στη Ρωσία: Το Μπολσόι απαγόρευσε μπαλέτο για τον «Νουρέγιεφ» επειδή ήταν γκέι

Ρεσιτάλ σκοταδισμού στη Ρωσία. Η διεύθυνση του Κρατικού Ακαδημαϊκού Θεάτρου Μπολσόι απέσυρε από το ρεπερτόριο του θεάτρου το μπαλέτο "Νουρέγιεφ" σε σκηνοθεσία του Κιρίλ Σερεμπρένικοφ λόγω του νόμου περί «προπαγάνδας της ΛΟΑΤΚΙ». Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τον γενικό διευθυντή του θεάτρου Μπολσόι, Βλαντιμίρ Ουρίν.

«Το έργο ‘Νουρέγιεφ’ αποσύρθηκε από το ρεπερτόριο σε σχέση με τον υπογεγραμμένο νόμο (...) ο οποίος ορίζει με απόλυτη σαφήνεια τα ζητήματα που σχετίζονται με την προπαγάνδα μη παραδοσιακών αξιών. (...) Φυσικά, αμέσως μόλις υπογράφηκε ο νόμος, το θέατρο έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει αυτή την παραγωγή από το ρεπερτόριο» δήλωσε ο Ουρίν.

Just embarrassing.

