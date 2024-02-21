Ιράν: Το Ισραήλ πίσω από την επίθεση σε αγωγούς αερίου στις 14 Φεβρουαρίου

Το Ισραήλ ήταν πίσω από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας σε ιρανικούς αγωγούς αερίου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράν Τζαβάν Οουτζί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Δύο εκρήξεις έπληξαν στις 14 Φεβρουαρίου το κύριο ιρανικό δίκτυο αγωγών αερίου μέσω του οποίου μεταφέρεται το αέριο από το νότο προς το βορρά και ο Οουτζί τις είχε αρχικά χαρακτηρίσει «τρομοκρατική ενέργεια δολιοφθοράς», χωρίς όμως να κατονομάσει υπόπτους.

«Ο εχθρός επεδίωκε να διακόψει την παροχή αερίου στα νοικοκυριά ... όμως μέσα σε δύο ώρες οι συνάδελφοί μας εργάσθηκαν για να αντιμετωπίσουν την ισραηλινή συνωμοσία που προκάλεσε ζημιές μόνο σε μερικούς αγωγούς», δήλωσε σήμερα ο Οουτζί.

Το Δεκέμβριο ομάδα χάκερ, τους οποίους το Ιράν κατηγορεί ότι έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, δήλωσε πως πραγματοποίησε κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε τη διακοπή της λειτουργίας μέχρι και του 70% των πρατηρίων βενζίνης στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.