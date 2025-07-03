Ρωσία - Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες εκατέρωθεν από νυχτερινές επιδρομές

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με καθημερινές νυχτερινές επιδρομές εκατέρωθεν, με ανθρώπινες απώλειες αμάχων, τραυματίες και υλικές ζημιές.

Τη νύχτα, επιδρομές ουκρανικών drones στοίχισαν τη ζωή σε γυναίκα 71 ετών και τραυμάτισαν άλλους δυο ανθρώπους στη ρωσική περιφέρεια Λίπετσκ, κάπου 400 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές νωρίς σήμερα το πρωί.

«Συντρίμμια drone κατέπεσαν σε ιδιωτική κατοικία στην περιφέρεια Λίπετσκ», ανέφερε ο περιφερειάρχης της Ιγκόρ Αρταμόνοφ μέσω Telegram. «Δυστυχώς, υπάρχουν θύματα. Γυναίκα γεννημένη το 1954 η οποία ζούσε στο κτίριο είναι νεκρή. Άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν», πρόσθεσε.

Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσαν εξάλλου ζημιές σε επιχείρηση στην πόλη Γέλετς, στην ίδια περιφέρεια, όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις διάφορων βιομηχανικών ομίλων, χωρίς να υπάρξουν θύματα, πάντα κατά τον περιφερειάρχη.

Στην ουκρανική πλευρά, ρωσικά drones τραυμάτισαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη πέντε ανθρώπους στην Οδησσό, μεγάλο λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφεραν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν 7χρονο αγόρι και 9χρονο κορίτσι, που υπέστησαν δηλητηρίαση από καπνό, εξήγησαν. Περίπου πενήντα ένοικοι εννιαώροφης πολυκατοικίας χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα διαμερίσματά τους, πρόσθεσαν, επίσης μέσω Telegram.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανταλλάσσουν πλήγματα με drones εφόρμησης με εκρηκτική γόμωση καθημερινά αφότου το Κρεμλίνο διέταξε τον ρωσικό στρατό να προχωρήσει σε εισβολή στην ουκρανική επικράτεια, πριν από σχεδόν δυόμισι χρόνια.

Ωστόσο στη ρωσική πλευρά τα πλήγματα του είδους που έχουν θύματα είναι αρκετά σπάνια.

Προχθές Τρίτη πάντως, ουκρανικό πλήγμα σε εργοστάσιο παραγωγής οπλισμού στην πόλη Ιζέφσκ –και σε αυτή την περίπτωση σε μεγάλο βάθος στο ρωσικό έδαφος–, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι περίπου 30, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η ρωσική και η ουκρανική κυβέρνηση διεξήγαγαν τον Μάιο και τον Ιούνιο συνομιλίες στην Τουρκία, στις οποίες δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, καθώς οι θέσεις τους παραμένουν ασυμβίβαστες. Δεν έχει ανακοινωθεί ως τώρα αν ή πότε θα υπάρξει τρίτος κύκλος.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως αναστέλλονται οι παραδόσεις ορισμένων τύπων πυρομαχικών και όπλων, επικαλούμενη την μείωση των αποθεμάτων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, θορυβώντας το Κίεβο.

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος στρατιωτικός (και οικονομικός) υποστηρικτής της Ουκρανίας αφότου άρχισε ο πόλεμος, τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

