Η πρόσφατη παρουσία της Άνγκελα Μέρκελ στην Αθήνα αποτέλεσε μια εμπειρία που εντυπωσίασε χωρίς να φέρει αποκαλύψεις. Η πρώην καγκελάριος ήταν ειλικρινής, απλή και ανταμείφθηκε με θερμό χειροκρότημα, αναδεικνύοντας με τον τρόπο της το κενό που έχει αφήσει στη γερμανική πολιτική σκηνή. Θα ήταν αδιανόητο για πολλούς το 2010, το 2012 ή ακόμα και το 2015 να φανταστούν την Μέρκελ να γνωρίζει τέτοια αποδοχή στην Ελλάδα, δεδομένης της έντασης της εποχής. Ωστόσο, στη συζήτησή της με τον διευθυντή της «Καθημερινής», Αλέξη Παπαχελά, με αφορμή την αυτοβιογραφία της «Ελευθερία», η Μέρκελ κατάφερε να αιχμαλωτίσει το ακροατήριο με την ψυχραιμία και τον διακριτικό αυτοσαρκασμό, μιλώντας ως άνθρωπος μακριά από το στερεότυπο του παντοδύναμου ηγέτη.

Η στάση της Άνγκελα Μέρκελ στην ελληνική κρίση

Η χθεσινή εκδήλωση ανέδειξε τη διαφοροποίηση της Μέρκελ από άλλους ευρωπαίους ηγέτες. ‘Εμεινε απαλλαγμένη από την αλαζονεία και τον ναρκισσισμό πολλών πολιτικών, χωρίς υπερβολές για αρχές και αξίες, αλλά και χωρίς τον κυνισμό του καθ’ έδρας τεχνοκράτη. Παρέμεινε προσηλωμένη σε μια σταθερή γραμμή: να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όσων εκπροσωπούσε, ακόμη και στις πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους Τραμπ, Πούτιν και Ερντογάν.

Δέχθηκε σειρά ερωτήσεων σχετικά με την ελληνική κρίση, ωστόσο απέφυγε επιμελώς κάθε αυτοκριτική ή νέα αποκάλυψη. Όταν ο Παπαχελάς τη ρώτησε έμμεσα για συγγνώμη απέναντι στους Έλληνες, εκείνη αρκέστηκε να δηλώσει «Με εντυπωσίασε η αντοχή των Ελλήνων, είναι ισχυρός λαός, έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτόν», προσπαθώντας να απαλύνει με διακριτικότητα οποιαδήποτε αρνητική εντύπωση.

Αναγνώρισε πως το 2009 καθυστέρησε να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος λόγω εσωτερικών εξελίξεων στη Γερμανία, ενώ υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του ΔΝΤ στα πακέτα στήριξης της Ελλάδας, επικαλούμενη τη τεχνογνωσία του οργανισμού στις κρατικές χρεοκοπίες σε σύγκριση με την Κομισιόν. Παράλληλα, επέμεινε ότι δεν στήριξε ποτέ το Grexit, παρά την πίεση του τότε υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επισημαίνοντας πως οι αποφάσεις δεν λαμβάνονταν αυθαίρετα αλλά μέσα από θεσμικές διαδικασίες και λογοδοσία στους ψηφοφόρους, το κοινοβούλιο και το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η σχέση με τους Έλληνες πρωθυπουργούς

Παρότι εκτός πολιτικής εδώ και τέσσερα χρόνια, η Μέρκελ διατήρησε προσεκτική στάση ως προς τους Έλληνες πρωθυπουργούς της κρίσης: τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά και κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον τελευταίο εξέφρασε ιδιαίτερο σεβασμό, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2015 που – όπως είπε – τη σόκαρε: «Ήταν το πιο παράξενο τηλεφώνημα της πολιτικής ζωής μου όταν μου είπε ότι πάει σε δημοψήφισμα». Παρά τις μεγάλες διαφορές, αναγνώρισε ότι και οι δύο ήθελαν να βρουν λύσεις, ενώ του πίστωσε ότι κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα έξω από την κρίση μετά τις εκλογές του φθινοπώρου του 2015.

Εν τέλει, η Μέρκελ εμφανίστηκε σαν μια πολιτικός που, αν και εκ των πρωταγωνιστών της μνημονιακής περιόδου, κατόρθωσε να κερδίσει το ελληνικό κοινό. Όχι μόνο για την ανθρώπινη εικόνα που παρουσίασε στη δημόσια συζήτηση, αλλά και διότι η σύγκριση με τους διαδόχους της στη γερμανική και ευρωπαϊκή ηγεσία φαίνεται πλέον εμφατικά προς όφελός της.

Πηγή: Deutsche Welle

