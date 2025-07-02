«Οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα εκτέλεσαν έναν ακόμη αιχμάλωτο πολέμου» κατήγγειλε χθες ο Ουκρανός Συνήγορος του Πολίτη, Ντμίτρο Λούμπινετς, σχολιάζοντας ένα πρόσφατο βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον αιχμάλωτο δεμένο πίσω από μια μοτοσικλέτα, να σέρνεται κατά μήκος ενός δρόμου.

«Η φερόμενη εκτέλεση προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι οι ρωσικές δυνάμεις παραβιάζουν συστηματικά τις Συμβάσεις της Γενεύης σκοτώνοντας Ουκρανούς αιχμαλώτους» δήλωσε ο Λούμπινετς σε ανακοίνωσή του.

Ο Λούμπινετς δήλωσε ότι έχει στείλει επίσημες επιστολές σχετικά με το φερόμενο έγκλημα πολέμου στα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

«Πρόκειται για μια σαφή πράξη επίδειξης σκληρότητας και ένα ακόμη έγκλημα πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς εισαγγελείς, η Ρωσία έχει σκοτώσει τουλάχιστον 273 αιχμαλώτους πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ήδη, σε σχέση με τις «δολοφονίες, έχουν κινηθεί 77 ποινικές υποθέσεις, ενώ μόνο δύο άτομα καταδικάστηκαν, αναφέρει ο Kyiv Independent.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε τον Μάιο ότι είχε τεκμηριώσει περισσότερες από 150 περιπτώσεις Ουκρανών στρατιωτών, που εκτελέστηκαν μετά την παράδοσή τους στις ρωσικές δυνάμεις.

Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι αυτά ήταν μόνο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά και ο πραγματικός αριθμός των εκτελέσεων είναι πιθανώς υψηλότερος.

Σύμφωνα με το Κίεβο, τέτοιες εκτελέσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά είναι μέρος μιας «ευρύτερης, σκόπιμης πολιτικής που κατευθύνεται από τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας». Μάλιστα, υπάρχουν πολλαπλές αναφορές ότι οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν λάβει σαφείς εντολές να σκοτώνουν αιχμαλώτους πολέμου.

Πηγή: skai.gr

