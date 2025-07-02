Ολοένα και εντείνει τις στρατιωτικές της επιθέσεις η Ρωσία στην Ουκρανία απειλώντας να επεκτείνει τις μάχες σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Η Μόσχα φαίνεται να στοχεύει σε δύο μέτωπα στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, τις τελευταίες εβδομάδες, έχει συγκεντρώσει δυνάμεις και, παρά τις βαριές απώλειες, έχει προχωρήσει σε αγροτικές περιοχές εκατέρωθεν του Ποκρόφσκ και της Κοστιαντίνοβκα, οι οποίες βρίσκονται σε σταυροδρόμια που οδηγούν στην πρώτη γραμμή από μεγαλύτερες πόλεις και από εκεί σε ουκρανική ελεγχόμενη περιοχή.

Οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αριθμητική υπεροχή, έκοψαν τον Μάιο τον κεντρικό δρόμο που συνδέει το Ποκρόφσκ και την Κοστιαντίνοβκα, περιπλέκοντας τις ουκρανικές κινήσεις και τις προσπάθειες ανεφοδιασμού.

«Η ρωσική προέλαση αναχαιτίζεται, αλλά η διέλευσή τους από τον αυτοκινητόδρομο Ποκρόφσκ-Κοστιαντίνιβκα αποτελεί στρατηγική και υλικοτεχνική οπισθοδρόμηση», δήλωσε ο Βίκτορ Τρεχούμποφ, εκπρόσωπος της ομάδας δυνάμεων της Χορτίτσια.

Αναλυτές και στρατιωτικοί διοικητές υποστηρίζουν ότι στόχος της Μόσχας είναι η μεγιστοποίηση των εδαφικών της κερδών πριν εξετάσει σοβαρά μια πλήρη κατάπαυση του πυρός. Από την άλλη, η Ουκρανία θέλει να επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση για όσο το δυνατόν περισσότερο. Μέχρι στιγμής, πάντως οι προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καταφέρει να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός στην πλήρους κλίμακας εισβολή που ξεκίνησε η Ρωσία το 2022.

Η Ρωσία επιδιώκει τα μέγιστα κέρδη στο Ντόνετσκ

Ένας από τους στόχους της ρωσικής επίθεσης είναι η κατάληψη της υπόλοιπης περιοχής του Ντόνετσκ. Εκεί διεξάγεται και η μεγαλύτερη μάχη. Αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν άμεσα τον στρατηγικά σημαντικό υλικοτεχνικό κόμβο του Ποκρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να περικυκλώσουν την πόλη, ένας ελιγμός που απαιτεί την καταπάτηση των συνόρων της περιοχής του Ντνιεπροπετρόφσκ. Η μεταφορά του πολέμου σε μια έκτη ουκρανική περιοχή θα ήταν επιζήμια για το ηθικό των Ουκρανών και θα έδινε στη Ρωσία μεγαλύτερη επιρροή στις διαπραγματεύσεις εάν οι δυνάμεις της καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα εκεί.

Ουκρανοί διοικητές φοβούνται ότι η Ρωσία θα προχωρήσει πιο βαθιά καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε στρατιώτες και εφόδια σε όλη την πρώτη γραμμή μήκους 1.200 χιλιομέτρων. Οι διοικητές υποστηρίζουν πως διεξάγονται άγριες μάχες, με τα drones να διασχίζουν συνεχώς τον ουρανό. Οι ουκρανικές δυνάμεις παραμένουν σε θέσεις μάχης για αρκετές εβδομάδες ή και περισσότερο, βασιζόμενες σε προμήθειες που μεταφέρονται από drones.

Ο στόχος των Ρώσων «είναι απλώς να εισέλθουν στην περιοχή του Ντνιεπροπετρόφσκ, να έχουν μια καλή πολιτική θέση εάν οι πρόεδροι διαπραγματευτούν την ειρήνη», δήλωσε ο Αντρίι Ναζερένκο, διοικητής της 72ης Ταξιαρχίας, μιας μονάδας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην ανατολική Ουκρανία, αναφερόμενος σε πιθανές συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αδιάκοπες επιθέσεις στο Σούμι

Μπαράζ αεροπορικών βομβαρδισμών, drones και αδιάκοπων επιθέσεων από μικρές ομάδες Ρώσων πεζικών αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές δυνάμεις και στην περιοχή της Σούμι. Οι ουκρανικές δυνάμεις ενέτειναν τις δικές τους επιθέσεις στην περιοχή τον Απρίλιο και μάλιστα διεξήγαγαν μια μικρή επίθεση στην γειτονική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας για να αποτρέψουν την μετακίνηση έως και 60.000 ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες είχαν σκληραγωγηθεί στις μάχες, για να ενισχύσουν τις θέσεις τους στις περιοχές Ντόνετσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος διοικητής του ουκρανικού στρατού, στρατηγός Αλεξάντρ Σύρσκι. Αν αυτά τα στρατεύματα είχαν μετακινηθεί, θα μπορούσαν να είχαν αυξήσει τον ρυθμό των ρωσικών επιθέσεων στην πρώτη γραμμή.

Προς το παρόν, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν διεισδύσει έως και 7 χιλιόμετρα στη βόρεια περιοχή Σούμι από διαφορετικές κατευθύνσεις κατά μήκος των συνόρων. Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αποφασισμένες να τους κρατήσουν εκεί και μέχρι στιγμής το έχουν καταφέρει, εγκλωβίζοντας έως και 10.000 Ρώσους στρατιώτες μόνο στην περιοχή Γλουσκόφσκι της περιοχής Κουρσκ, όπου η Ουκρανία διατηρεί μια μικρή παρουσία αφού εκδιώχθηκε ως επί το πλείστον από ρωσικά και βορειοκορεατικά στρατεύματα νωρίτερα μέσα στο έτος.

Το ουκρανικό ιστολόγιο DeepState, το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα ανοιχτού κώδικα για να χαρτογραφήσει την πρώτη γραμμή, ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός τον Ιούνιο κατέλαβε 556 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους, κάτι που, όπως είπε, ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία απώλεια εδάφους από τον Νοέμβριο. Ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές προελάσεις τον Ιούνιο κοντά στο Ποκρόφσκ και την κοντινή Νοβοπαβλίβκα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ όλων των ρωσικών προόδων κατά μήκος ολόκληρης της πρώτης γραμμής σε όλη την Ουκρανία.

Ο Τρεχούμποφ δήλωσε ότι το Ποκρόφσκ και η Κοστιαντίνιβκα παραμένουν ουκρανικοί κόμβοι υλικοτεχνικής υποστήριξης, παρά τις αποτυχίες και τη δραστηριότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που καθιστούν ορισμένες αμυντικές οχυρώσεις λιγότερο αποτελεσματικές.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στον Τραμπ

Και ενώ οι Ρώσοι κερδίζουν συνεχώς ουκρανικά εδάφη, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνεχίσει την στήριξή του στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ και συζήτησαν ένα πιθανό πακέτο όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυραυλικών συστημάτων Patriot που η Ουκρανία σκοπεύει να αγοράσει με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Ωστόσο, οι νέες δηλώσεις από τον λευκό Οίκο ότι αναστέλλουν ορισμένες αποστολές όπλων προς την Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίζουν ωστόσο ποιες, αποτελεί σίγουρα πλήγμα για την Ουκρανία που αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις καθημερινές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι ελπίζει επίσης ότι ο Τραμπ θα τιμωρήσει τη Ρωσία επιβάλλοντας αυστηρότερες κυρώσεις στον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα της, οι οποίοι χρηματοδοτούν την πολεμική προσπάθεια του Κρεμλίνου.

«Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή δισταγμός στην υποστήριξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας θα ενθαρρύνει μόνο τον επιτιθέμενο να συνεχίσει τον πόλεμο και την τρομοκρατία και δεν επιδιώκει την ειρήνη», δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε την Τετάρτη τον αναπληρωτή επικεφαλής αποστολής στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ουκρανία Τζον Χίνκελ για να συζητήσουν την τρέχουσα αμυντική συνεργασία.

Η Υφυπουργός Εξωτερικών Μαριάνα Μπέτσα ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη συνεχή υποστήριξή τους, αλλά τόνισε την «κρίσιμη σημασία» της διατήρησης των προηγουμένως διατεθέντων αμυντικών πακέτων, ιδίως για την ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας.

Αναλυτές εκτιμούν πάντως ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας μπορούν να καλύψουν ορισμένα από τα κενά και να παράσχουν συστήματα πυροβολικού. Αλλά δεν διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις για τους πυραύλους HIMARS και τα συστήματα αεράμυνας που κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, ειδικά τους Patriot, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα των ουκρανικών πόλεων.

