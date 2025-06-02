Επικοινωνία Λαβρόφ και Ρούμπιο: Στο επίκεντρο η Ουκρανία και οι συνομιλίες στην Τουρκία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο κυρίως για τον νέο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Συζήτησαν για την κατάσταση που συνδέεται με την ουκρανική κρίση», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Οι δύο αξιωματούχοι «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν σε μια πολιτική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης, ειδικότερα για τα σχέδια επανέναρξης των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Ιουνίου», προσθέτει.

Η συνομιλία αυτή πραγματοποιείται επίσης μετά την πρωτοφανή επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή κατά της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Οι Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο είχαν αρκετές τηλεφωνικές συνομιλίες τις τελευταίες εβδομάδες.

Την Τετάρτη, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είχε εξηγήσει τις «προετοιμασίες» της Ρωσίας ενόψει των συνομιλιών της Κωνσταντινούπολης.

Τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα το υπουργείο, μετέδωσαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ρούμπιο εξέφρασε τα "ειλικρινή συλλυπητήριά του για τα αθώα θύματα" των σιδηροδρομικών δυστυχημάτων, τα οποία προκλήθηκαν από την κατάρρευση δύο γεφυρών στη Ρωσία την Κυριακή, μετά την ανατίναξή τους σε διαφορετικές ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 69 τραυματίστηκαν όταν ανατινάχθηκαν οι δύο γέφυρες και ότι διεξάγεται έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες».

Οι γέφυρες βρίσκονταν στις περιφέρειες Κουρσκ και Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, ωστόσο κανένα στοιχείο δεν δείχνει επί του παρόντος ότι το Κίεβο συνδέεται με αυτό.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι αρχές «διεξάγουν πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα. Οι ένοχοι θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν όπως τους αξίζει», πρόσθεσε.

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

