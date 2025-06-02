Ο Ερντογάν εναντίον του καπιταλισμού και υπέρ μιας οικονομίας χωρίς τόκους και επιτόκια

Ο Ερντογάν καταφέρθηκε εναντίον του καπιταλισμού και υπέρ της οικονομίας δίχως τόκους και επιτόκια.

«Ως Ερντογάν εκφράζω την επιθυμία μου για άτοκη οικονομία. Ο τόκος κάνει τους λαούς σκλάβους των καπιταλιστών» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Παράγοντες στην Τουρκία εκφράζουν φόβους για άλλη μια αλλαγή της οικονομικής πολιτικής.

«Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξω μια παρένθεση. Εγώ είμαι ένας αδελφός σας, ο οποίος στα 50 χρόνια της πολιτικής του δράσης, σε όλες τις θέσεις που έφτασα με τη βούληση του λαού, έδωσα αγώνα ενάντια του συστήματος που βασίζεται στους τόκους.

Πάντα είχα αντίρρηση για το παράδοξο σύστημα που βαθαίνει τις ανισότητες, διαταράσσει την εισοδηματική ισότητα και μετατρέπει δισεκατομμύρια ανθρώπους σε σκλάβους μιας χούφτας καπιταλιστών, και εξακολουθώ να έχω αντίρρηση. Έχω δηλώσει συχνά ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε νόμιμο ένα οικονομικό σύστημα που βασίζεται σε τόκους, επιτόκια. Πάντα εστίασα την προσοχή μου στα προβλήματα που προκαλεί ο τόκος στην οικονομία, στην παραγωγή, στο εμπόριο και στην κοινωνική ζωή» είπε ο Ερντογάν και συνέχισε: «Ως Ταγίπ Ερντογάν, θα συνεχίσω να εκφράζω δυνατά τη λαχτάρα μου για μια άτοκη οικονομία από εδώ και πέρα.

Όπως ακριβώς η ένστασή μας ότι «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους 5», δεν θα υποχωρήσουμε από τον αγώνα για αλλαγή της οικονομικής τάξης που βασίζεται στα συμφέροντα».

Η δήλωση Μητσοτάκη για τα 12 μίλια προκάλεσε συζητήσεις στην Τουρκία

Τουρκικός Τύπος: «Οι Έλληνες θέλουν το Αιγαίο ως ελληνική λίμνη»

«Μήπως έρχεται υποχώρηση της Άγκυρας στο ζήτημα αυτό;»

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ SOZCU TV: «Η Τουρκία δεν θα υποκύψει σε αυτόν τον εκβιασμό. Το Αιγαίο δεν θα γίνει ελληνική λίμνη. Για κονδύλια 150 δισ. δολαρίων, ζητούν να απεμπολήσουμε από το δικαίωμα μας στα 6 μίλια Δείτε το σημερινό καθεστώς είναι αυτό στα 6 μίλια. Η Αθήνα θέλει αυτό εδώ, τα 12 μίλια Το λευκό χρώμα δείχνει τα διεθνή ύδατα, το μπλε χρώμα δείχνει τα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα γαλάζια είναι τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Αν αποσυρθεί το casus belli που έχει ανακοινώσει η Τουρκία, και τα χωρικά ύδατα επεκταθούν από τα 6 στα 12 μίλια, το 70% του Αιγαίου περνάει στα χέρια της Ελλάδας και ουσιαστικά το Αιγαίο μετατρέπεται σε ελληνική λίμνη. Δηλαδή τα τουρκικά πλοία θα ζητούν άδεια για να βγαίνουν από τα Στενά των Δαρδανελλίων. Η Ε.Ε ενέκρινε το αμυντικό πρόγραμμα SAFE στο οποίο θέλει να ενταχθεί η Τουρκία. Η Αθήνα ανακοίνωσε πως δεν θα επιτρέψει την Τουρκία να πάρει κονδύλια αν η Άγκυρα δεν αποσύρει το casus belli( αιτία πολέμου) για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Η Ελλάδα εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει το καθεστώς στο Αιγαίο. Η Άγκυρα τονίζει πως αυτή είναι η κόκκινη γραμμή και αρνείται το παζάρι.

Κάποτε έλεγαν πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν ο χρηματοδότες του πραξικοπήματος, τώρα κάνουν συμφωνίες μαζί τους. Με τη Σαουδική Αραβία η δίκη της δολοφονίας του Κασικτσί μεταβιβάστηκε στους Σαουδάραβες. Τον Σίσι τον αποκαλούσαν προδότη, τώρα τα βρήκαν μαζί του. Μαλάκωσε και η ρητορική για τη Γαλάζια Πατρίδα. Να δούμε αν και στα 6 μίλια θα υπάρχει κάποια υποχώρηση».

«Η Τουρκία θα μπορεί να εκτοξεύει τους Tayfun και από τα υποβρύχιά της»

Τα σχέδια της Άγκυρας για νέο δόγμα στο πόλεμο των υποβρυχίων

METE ΓΙΑΡΑΡ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ: Αυτή τη στιγμή ναυπηγούμε 6 υποβρύχια κλάσης Reis. Ναυπηγούνται όλα στην Τουρκία. Το ένα παραδόθηκε, τα υπόλοιπα ναυπηγούνται ταυτόχρονα.

» Όμως η Τουρκία ξεκίνησε και το πρόγραμμα του ᾽᾽εθνικού υποβρυχίου´´. Αυτή είναι η μακέτα του. Ξεκίνησε όμως η ναυπήγησή του. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο Και θα έχει το δικό του σύστημα εκτόξευσης και θα μπορεί να εκτοξεύει τους πυραύλους Tayfun, ναι αυτό είναι μεγάλη είδηση. Αυτός είναι ο Tayfun.

» Σκεφτείτε πως ναυπηγούμε υποβρύχια με τις δικές τους τορπίλες που χτυπούν στόχους στα 50 χιλιόμετρα. Και σκεφτείτε πως θα μπορείτε να πήξετε στόχους στα 400 χιλιόμετρα. Αυτός ο Τayfun θα μπορεί να πλήξει στόχους από τη θάλασσα στην ξηρά, από τη θάλασσα στη θάλασσα. Θα μπορούσε κάποιος να πει πως αυτό θα μπορούσε να το κάνει κάποιος και από του αιθέρες. Ας δούμε όμως τον χάρτη. Δεν είναι ανάγκη να προκαλέσουμε πλήγμα μόνο στην Ελλάδα. Σκεφτείτε και άλλη χώρα και μπορείτε να την πλησιάσετε».

Ένταση σε βράβευση ταινίας στην Τουρκία

Η σκηνοθέτιδα μίλησε για «αντίσταση των σοσιαλιστών νέων για τον Ιμάμογλου».

Η παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης έκανε το σήμα των Γκρίζων Λύκων και την αποκάλεσε «τρομοκράτη».

TRT spikeri Oya Eren, "Esaretten Cesarete" Film Yarışması’nda ödül alan yönetmen Ecre Begüm Bayrak’ın konuşmasını "Siyasi mesaj vermeyelim" diyerek kesti. Ardından sahneden inerken Eren, Bayrak’a “Şerefsizler”, “Vatansız teröristler” diye bağırdı, bozkurt işareti yaptı.

(Devam)👇 pic.twitter.com/vCrRteYEfv — Mehtap Yenidoğan (@Mehtapushka) May 31, 2025

Σκηνοθέτης Ετζέ Μπεγκιουμ Μπαϊράκ: Σας ευχαριστώ για το βραβείο. Απο εκεί και πέρα όμως, θέλω να απευθυνθώ και το βραβείο αυτό να το αφιερώσω σε όλους τους αντιστασιακούς σοσιαλιστές στους φοιτητές, οι οποίοι από τις 19 Μαρτίου αντιστέκονται στα πανεπιστήμια, στους δρόμους, στην εργασία τους. Σε όσους είναι στις φυλακές και βασανίζονται. Υπάρχει και λογοκρισία στην τέχνη, και σήμερα λογοκρίνουν τα τραγούδια του συγκροτήματος Grup Yorum.

Ογια Ερεν, παρουσιάστρια TRT: Aς μην δίνουμε πολιτικά μηνύματα. Όχι από εδώ. Άτιμοι, τρομοκράτες δίχως πατρίδα!! Άτιμοι, τρομοκράτες δίχως πατρίδα!!

