Εναντίον της διπλωματικής εκστρατείας της Γαλλίας υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους καταφέρθηκε με ειρωνικό τρόπο ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το Παρίσι μπορεί κάλλιστα να δημιουργήσει παλαιστινιακό κράτος σε ένα κομμάτι της Κυανή Ακτής (στη Γαλλική Ριβιέρα).

«Αν η Γαλλία είναι στ’ αλήθεια τόσο αποφασισμένη να δει (να ιδρύεται) παλαιστινιακό κράτος, έχω μια πρόταση να της κάνω: ας κόψει ένα κομμάτι της Κυανής Ακτής κι ας δημιουργήσει εκεί παλαιστινιακό κράτος. Είναι ευπρόσδεκτοι να το κάνουν (οι Γάλλοι), αλλά δεν είναι ευπρόσδεκτοι να ασκούν αυτού του είδους την πίεση σε άλλο κυρίαρχο κράτος» δήλωσε ο Χάκαμπι σε συνέντευξή του στο Fox News (το αγαπημένο μέσο του Τραμπ).

Το Ισραήλ κατηγόρησε την Παρασκευή τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι διεξάγει «σταυροφορία εναντίον του εβραϊκού κράτους» αφού ζήτησε από τις ευρωπαϊκές χώρες να σκληρύνουν τη στάση τους έναντι του Ισραήλ αν δεν βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Την προηγουμένη, ανακοίνωσε τη δημιουργία 22 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με τον ισραηλινό υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς να υπόσχεται την οικοδόμηση «ισραηλινού εβραϊκού κράτους» στην περιοχή, που καταλήφθηκε στον πόλεμο του 1967.

Οι ισραηλινοί εποικισμοί χαρακτηρίζονται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου αλλά για τον Χάκαμπι, μέγα υποστηρικτή του Ισραήλ, ουδεμία «κατοχή» παλαιστινιακών εδαφών υφίσταται.

Η Γαλλία θα συμπροεδρεύσει από την 17η ως την 20ή Ιουνίου μαζί με τη Σαουδική Αραβία σε διεθνή σύνοδο στα Ηνωμένα Έθνη που έχει σκοπό να δοθεί νέα ώθηση στη λύση των δυο κρατών — την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η γαλλική διπλωματία έχει εξάλλου αναγγείλει πως θα μπορούσε να υπάρξει αναγνώριση υπό όρους παλαιστινιακού κράτους ακόμη και φέτος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.