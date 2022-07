Πυρκαγιά σε πολυώροφο ακίνητο σε νοτιοανατολικό τομέα της Μόσχας στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές, διευκρινίζοντας πως ξέσπασε σε πανδοχείο.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, οκτώ άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι τέσσερις εισήχθησαν σε νοσοκομείο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Έρευνας, αρμόδια για τις κυριότερες υποθέσεις ποινικής φύσης.

A hostel in a multi-storey building on Alma-Atinskaya Street burned down at night in #Moscow.



Eight people died, all of them were migrants. The presumed cause of the fire was an electrical malfunction. pic.twitter.com/fgUjP7muFz