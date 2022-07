Βίντεο σοκ: Γιγαντοοθόνη πέφτει πάνω σε χορευτές σε συναυλία στο Χονγκ Κονγκ

Μια γιγαντοοθόνη κατέρρευσε και τραυμάτισε δύο χορευτές μπροστά σε σοκαρισμένους θαυμαστές σε μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος Mirror στο Χονγκ Κονγκ. Η γιγαντοοθόνη καταπλάκωσε έναν χορευτή και μετά έπεσε πάνω σε άλλους, όπως δείχνουν τα πλάνα των βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.



Η συναυλία διακόπηκε αμέσως και ο μάνατζερ του συγκροτήματος ζήτησε από τους θεατές να βγουν με τάξη από την αρένα.



Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσε στον τοπικό Τύπο ότι δύο χορευτές νοσηλεύονται, ενώ το νοσοκομείο στο οποίο διακομίστηκαν ανακοίνωσε ότι ο ένας εξ αυτών υπέστη τραύματα στον αυχένα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική, ενώ ο άλλος είναι σε σταθερή κατάσταση αναφέρει η South China Morning. Οι τραυματίες δεν κατονομάζονται.



Η κυβέρνηση της πόλης διέταξε την αναστολή της περιοδείας των Mirror, έως ότου διενεργηθούν έλεγχοι ασφαλείας και στους άλλους συναυλιακούς χώρους, ενώ γίνεται έρευνα για το περιστατικό.



Το συγκρότημα είναι εξαιρετικά δημοφιλές στην πόλη και του αποδίδεται συχνά η αναζωογόνηση του Cantopop – είδος ποπ μουσικής του Χονγκ Κονγκ. Τα μέλη του είναι μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στο Χονγκ Κονγκ σήμερα. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2018 και έκτοτε γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, με θαυμαστές σε όλη την Ασία.

#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn