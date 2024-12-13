Ρωσία: Οι συζητήσεις της ΕΕ για ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία είναι πρόωρες

Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε την Παρασκευή ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων ως ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία για να διασφαλιστεί μια μελλοντική κατάπαυση του πυρός ήταν πρόωρες, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία επιθυμεί ειρήνη και όχι απλώς μια εκεχειρία.

Υπάρχουν εικασίες ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να αναπτύξουν δυνάμεις σε ουκρανικό έδαφος εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε ότι η Ρωσία επιδιώκει την ειρήνη στην Ουκρανία, όχι μια εκεχειρία, και επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ ο Πεσκόφ σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι καταλαβαίνει ποιος κλιμακώνει την ουκρανική σύγκρουση». Δήλωσε πάντως ότι χρειάζεται να δει «απτά βήματα» από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

