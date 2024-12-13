Ρωσία: Μαζική επίθεση με 93 πυραύλους και 200 drones στις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η Μόσχα επιχειρεί να «κλείσει τους διακόπτες» στην Ουκρανία. Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα Παρασκευή 93 πυραύλους και σχεδόν 200 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) εναντίον της Ουκρανίας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατάφεραν να καταρρίψουν 81 ρωσικούς πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων 11 πυραύλων που καταρρίφθηκαν από μαχητικά αεροσκάφη F-16, πρόσθεσε.

Ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας δέχθηκαν σήμερα το πρωί μεγάλης κλίμακας επίθεση από τη Ρωσία, σημείωσε παράλληλα ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουσένκο.

«Ο εχθρός συνεχίζει την τρομοκρατία του. Για άλλη μια φορά, ο ενεργειακός τομέας σε όλη την Ουκρανία δέχεται μαζική επίθεση», υπογράμμισε ο Γκαλουσένκο σε ανάρτησή του στο Facebook.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας έχει δεχθεί 11 κύματα ρωσικών επιθέσεων φέτος, τα οποία έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές και μεγάλες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Η σημερινή επίθεση είχε ως αποτέλεσμα επιπλέον περιορισμούς στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές, σύμφωνα με τον εθνικό δίκτυο παροχής, την Ukrenergo.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προκάλεσαν «σοβαρή ζημιά» σε εξοπλισμό σε θερμοηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά την πρωινή τους επίθεση σε ενεργειακές υποδομές.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν απώλειες», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η DTEK, στην οποία διευκρίνισε ωστόσο ότι «η μαζική επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό θερμοηλεκτρικού σταθμού».

Σταθμοί παροχής ρεύματος στο "στόχαστρο"

Βιομηχανική πηγή δήλωσε επίσης στο Reuters ότι υποσταθμοί παροχής ρεύματος στοχοθετήθηκαν στη σημερινή εκτεταμένη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας όπως και περισσότερες υποδομές φυσικού αερίου σε σχέση με προηγούμενες επιθέσεις.

Εξάλλου όλη η χώρα τελούσε σήμερα υπό συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές, ενώ της πρωινής πυραυλικής επίθεσης είχε προηγηθεί επιδρομή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας με δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Τοπικές αρχές ανέφεραν πολλές εκρήξεις στην Οδησσό, την πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία, και σε πόλεις στη δυτική Ουκρανία, ενώ οι περιφερειακές αρχές του Κιέβου ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε λειτουργία.

Οι αρχές της δυτικής περιφέρειας του Λβιβ επιβεβαίωσαν ότι σημειώθηκαν επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και αυτής της περιοχής και πρόσθεσαν ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα των διακοπών ρεύματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν ζημιές.

Η έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί είναι δύσκολο να αποτιμηθεί προς το παρόν. Μετά τις επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι αξιωματούχοι είναι πολύ φειδωλοί στις πληροφορίες που δίνουν για το αποτέλεσμα των πληγμάτων και την κατάσταση του δικτύου.

Η Ρωσία δηλώνει ότι δεν στοχοποιεί μη στρατιωτικές υποδομές, αλλά σημειώνει ότι θεωρεί το ενεργειακό σύστημα στρατιωτικό στόχο.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε σήμερα τους συμμάχους της χώρας του να της παραδώσουν επειγόντως περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας μετά τον νέο βομβαρδισμό από τη Ρωσία του ενεργειακού της συστήματος.

«Η Ρωσία σκοπεύει να μας στερήσει την ενέργεια. Αντιθέτως εμείς οφείλουμε να της στερήσουμε τα μέσα να μας τρομοκρατεί. Επαναλαμβάνω το αίτημά μου για επείγουσα παράδοση 20 συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας NASAMS, HAWK, ή IRIS-T», αναφέρει ο Σιμπίχα σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Εν τω μεταξύ οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν τα ταχύτερα κέρδη τους στο πεδίο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία από το 2022 στην προσπάθειά τους να καταλάβουν ολόκληρη τη βιομηχανική περιφέρεια του Ντονμπάς.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις που έχει αναπτύξει στο ανατολικό μέτωπο της Ουκρανίας κατέλαβαν πάνω από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον τελευταίο μήνα και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 7 οικισμούς, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ επισκέφθηκε και επιθεώρησε τις δυνάμεις αυτές, πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

