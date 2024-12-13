Ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία Ισραήλ με Χαμάς στη Γάζα

Ενισχύονται οι ελπίδες για συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα. Τόσο το Ισραήλ όσο και οι τρομοκρατικές οργανώσεις που εδρεύουν στον θύλακα, η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, έχουν δηλώσει προθυμία να συνεργαστούν και δείχνουν ευελιξία προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν αιγυπτιακές πηγές στη λιβανική εφημερίδα Al-Akhbar που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.



Ωστόσο, η έγκριση της συμφωνίας τελικά θα εξαρτηθεί από το Ισραήλ, διευκρινίζεται.



Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο, το Ισραήλ ζήτησε να συντομευτεί η αρχική διάρκεια της εκεχειρίας των 60 ημερών. Η συμφωνία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή 30 ζώντων Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους, μαζί με άλλα αιτήματα που σχετίζονται με τη βοήθεια και επιχειρησιακά θέματα.



Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου έχουν σημειώσει σημαντικές αλλαγές στην ισραηλινή στάση, σύμφωνα με το δημοσίευμα.



Το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμα ότι ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι πραγματοποίησε έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη με τον αρχηγό των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου, Χασάν Ρασάντ, για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση. Αυτήν τη στιγμή περιμένουν τη γνώμη του Σύμβουλου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ.



Ο Σάλιβαν ταξίδεψε στο Ισραήλ και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Πέμπτη. Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ισάακ Χέρτζογκ στο Τελ Αβίβ το πρωί της Παρασκευής.

Κατά την επίσκεψή του, ο Σάλιβαν συζήτησε τις προσπάθειες για την επιστροφή των υπολοίπων 100 απαχθέντων στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση του Προεδρικού Γραφείου μετά τη συνάντηση.

Γιατί φαίνεται να είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία

Πηγές που συνδέονται με τις διαπραγματεύσεις είπαν στο ισραηλινό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN News το βράδυ της Πέμπτης ότι η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας είναι μεγαλύτερη, επειδή οι διαπραγματευτές της Χαμάς είναι οι αξιωματούχοι της στο εξωτερικό, όχι αυτοί στη Λωρίδα της Γάζας.



Το KAN News ανέφερε ότι ο ηγέτης της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, επιθυμεί συμφωνία μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της ηγεσίας στο εξωτερικό. Σημείωσε ότι αυτός είναι ένας ισχυρότερος παράγοντας στις συνομιλίες από την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα, την οποία διευθύνει επί του παρόντος ο αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν την επιτακτική ανάγκη η Χαμάς να δεχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα στις συνομιλίες του με τον πρόεδρο και τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.

