Συρία: Το καλό, το κακό και το εφιαλτικό σενάριο για τη χώρα

Συγκεντρωμένοι στην πλατεία Ουμαγιάντ, που βρίσκεται στην καρδιά της Δαμασκού, οι Σύροι γιόρτασαν την ανατροπή του 61χρονου καθεστώτος Μπάαθ στη χώρα τους και το τέλος της εποχής της οικογένειας Άσαντ. Τα ερωτήματα για το μέλλον της χώρας πληθαίνουν μετά την ανάληψη της εξουσίας από την αντιπολίτευση. Αυτά είναι τα σενάρια στη Συρία σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται το CNN Turk.



Αν και η τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ Σαμ (HTS), που πρωτοστάτησε στην ανάληψη της εξουσίας και στην ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανακοίνωσε μια μεταβατική κυβέρνηση, δεν είναι σαφές πόσο ρεαλιστική είναι η υπόσχεση του αρχηγού της Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι να ενώσει την πολύπαθη χώρα.

Σενάριο πρώτο: Μια ενωμένη Συρία

Το καλύτερο σενάριο για τη Συρία θα ήταν η HTS να «ανοίξει» τη διακυβέρνηση της χώρας, με συμμετοχή διάφορων πολιτικών οργανώσεων. Μέχρι στιγμής, ο αλ Γκολάνι έχει υποσχεθεί εθνική ενότητα και αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των διαφόρων φυλών και δογμάτων στη Συρία.



Αλλά το μωσαϊκό των μυριάδων κοινωνικών θρησκευτικών φυλετικών ομάδων στη Συρία έχει διαφορετικές ατζέντες. Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες αντιπολιτευτικές ομάδες και πολιτικά μπλοκ που έχουν σχηματιστεί εκτός Συρίας από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν όλες αυτές οι ομάδες θα επιστρέψουν στη Συρία και θα συμμετάσχουν ομαλά στην πολιτική μετάβαση. Επίσης, η HTS έχει τις ρίζες της στην φονταμενταλιστική Αλ Κάιντα της οποίας ήταν παρακλάδι έως το 2016, οπότε διέκοψε τους δεσμούς της μαζί της και αυτό επιφέρει ερωτήματα σε ό,τι αφορά το πόσο ανεκτική θα είναι. Πάντως, στη διάρκεια της προέλασής της προς τη Δαμασκό ο επικεφαλής της HTS διαβεβαίωνε τοπικούς αξιωματούχους, αλλά και τους Σύρους πολίτες, ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες. Μένει να τηρήσει τις υποσχέσεις του.

Σενάριο δεύτερο: Αυταρχική διακυβέρνηση της HTS

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η HTS θα μπορούσε να εδραιώσει την εξουσία μέσω αυταρχικών μεθόδων, ακριβώς όπως η κυβέρνηση Άσαντ. Ο αλ Γκολάνι προσπαθεί να δείξει ότι η HTS μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά δίνοντας προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες και τη σταθερότητα, και υπόσχεται δημοκρατική διακυβέρνηση.



Αλλά οι αντίπαλοί του λένε ότι η HTS έχει καταστείλει αντίπαλες μαχητικές ομάδες και την αντιπολίτευση όποτε είχε παλιότερα στα χέρια της την εξουσία. Οι αναλυτές πιστεύουν επίσης ότι η ομάδα δεν έχει αρκετούς πόρους για να επεκτείνει την εξουσία της, «με το καλό».

Σενάριο τρίτο: Γενικευμένος εμφύλιος πόλεμος

Το χειρότερο δυνατό, το εφιαλτικό, σενάριο για τη Συρία είναι να βυθιστεί στο χάος μετά τους πανηγυρισμούς για απελευθέρωση, όπως ακριβώς άλλες αραβικές χώρες μετά την «Αραβική Άνοιξη».



Σε αυτό το σενάριο, ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων ένοπλων ομάδων στη Συρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη βία και να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω όχι μόνο τη Συρία, αλλά ολόκληρη την περιοχή. Ο Αλ Γκολάνι διαμηνύει ότι θέλει μια ενιαία και αδιάσπαστη χώρα, ενώ οι Κούρδοι του Βορρά επιδιώκουν την ανεξαρτητοποίησή τους, κάτι που η Άγκυρα δεν πρόκειται ποτέ να δεχθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.