Ρωσία: Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στρέφει το βλέμμα του στην Αρκτική

Το βλέμμα του στην Αρκτική στρέφει ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Πέμπτη ότι η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για προσάρτηση της Γροιλανδίας δεν πρέπει να θεωρείται «υπερβολική», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ, σοβαρολογούν για τη Γροιλανδία, επιχείρησαν να αποκτήσουν την περιοχή της Αρκτικής στο παρελθόν, και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον.



«Η Ρωσία αντιμετωπίζει μεγάλης κλίμακας καθήκοντα στην Αρκτική και θα χρειαστεί να ενισχύσει τις υποδομές μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, να προστατεύσει το εύθραυστο οικοσύστημα και να εξασφαλίσει άνετες συνθήκες διαβίωσης» τόνισε ακόμα, σε φόρουμ για την ανάπτυξη της περιοχής της Αρκτικής.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επέκταση των στρατιωτικοπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων τους στην Αρκτική.

Ο Ρώσος ηγέτης εξέφρασε την ανησυχία του για τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που επιδιώκουν να αυξήσουν την παρουσία τους στην περιοχή. Ανησυχούμε ότι το ΝΑΤΟ βλέπει τον Βορρά σαν πιθανή αφετηρία για συγκρούσεις είπε.

«Η Ρωσία δεν απείλησε ποτέ κανέναν στην Αρκτική, αλλά παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση… Θα ενισχύσουμε τις στρατιωτικές μας δυνάμεις στην Αρκτική, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας».

«Υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών κρατών» επισήμανε.



«Εδώ στην Αρκτική, σε αυτή τη στρατηγική και σημαντική περιοχή, αντιμετωπίζουμε μεγάλης κλίμακας και πολύπλοκα καθήκοντα. Πρέπει να ενισχύσουμε τις μεταφορές, τις υποδομές logistics, να

επεκτείνουμε τις οικονομικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες με υποχρεωτική προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της Αρκτικής» είπε ο Ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με το TASS.



«Για το θέμα της ανάπτυξης της Αρκτικής, είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες οικονομικές, διαχειριστικές και νομοθετικές αποφάσεις» σημείωσε.

Ο Πούτιν διέταξε να μελετηθεί το θέμα της κατασκευής νέων ναυπηγείων στη Ρωσία. «Η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τον στόλο των παγοθραυστικών» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.



Πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να βελτιώνεται διαρκώς το αστικό περιβάλλον, οι οικισμοί και γενικά να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, «ώστε να έχουν ενδιαφέρουσες, καλές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, κάνοντας την Αρκτική πραγματικά άνετη και ελκυστική για να ζεις».

Όπως σχολιάζουν ρωσικά ΜΜΕ το ταξίδι του Πούτιν στο Μούρμανσκ και η συνάντηση για την ανάπτυξη της Αρκτικής έρχονται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέτει επίμονα το θέμα της απόκτησης της Γροιλανδίας. «Πρέπει να τους πείσουμε [τους Γροιλανδούς] και πρέπει να πάρουμε αυτό το έδαφος… Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για τη διεθνή ασφάλεια. Τη χρειαζόμαστε. Πρέπει να την αποκτήσουμε», δήλωσε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τετάρτη δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη αμερικανικής αντιπροσωπείας στο αυτόνομό αυτό έδαφος της Δανίας.



«Αυτό είναι ένα νησί που χρειαζόμαστε από αμυντική και επιθετική άποψη», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του. «Δεν μου αρέσει να το λέω έτσι, αλλά θα πρέπει να πάρουμε» αυτή την τεράστια περιοχή της Αρκτικής, συνέχισε ο Τραμπ.

Η Ρωσία πρόσφερε «δώρο» στις ΗΠΑ συμφωνία για τους φυσικούς πόρους στην Αρκτική

Το Κρεμλίνο προσέφερε στην ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ μία συμφωνία για τους ρωσικούς φυσικούς πόρους στην Αρκτική, ανέφεραν προ μηνός σε δημοσίευμά τους οι Moscow Times.

Ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κίριλ Ντιμίτριεφ, δήλωσε ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για κοινά πρότζεκτ με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αρκτική.

Τόνισε επίσης ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες συνήθιζαν να διατηρούν μια «πολύ επιτυχημένη επιχείρηση» στη Ρωσία, αλλά έχασαν περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω των κυρώσεων.

«Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν, γιατί να εγκαταλείψουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στους ρωσικούς φυσικούς πόρους που τους έδωσε η Ρωσία;» διερωτήθηκε ο Ντμίτριεφ.

Πριν από την έναρξη του πλήρους πολέμου στην Ουκρανία, η ExxonMobil ήταν η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που συμμετείχε στην παραγωγή πετρελαίου στη Ρωσία. Κατείχε το 30% του έργου Sakhalin-1, αλλά μετά την επιβολή κυρώσεων, ανακοίνωσε την απόσυρσή της. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να πουλήσει το μερίδιό της και το Κρεμλίνο παρέτεινε την προθεσμία δύο φορές, την τελευταία φορά μέχρι το τέλος του 2026.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως οι Halliburton, Schlumberger και Baker Hughes ανακοίνωσαν επίσης την αποχώρησή τους από τη ρωσική αγορά. Χάρη στην τεχνολογική τους υποστήριξη, η Ρωσία μπόρεσε να ξαναρχίσει την πετρελαιοπαραγωγή μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Από πλευράς του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν απαίτησε ότι έως το 2025, η χώρα θα έπρεπε να έχει αναπτύξει τις δικές της τεχνολογίες γεωτρήσεων και εξερεύνησης υδρογονανθράκων και ότι το μερίδιό τους θα πρέπει να φτάσει το 80%.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, περισσότερο από το ήμισυ του εξοπλισμού για fracking, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αυξημένη ανάκτηση και εξόρυξη δυσπρόσιτου πετρελαίου με τη χρήση πεπιεσμένου νερού και χημικών, εξακολουθεί να παρέχεται από «μη φιλικές» χώρες. Και ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα περιστροφικά συστήματα διεύθυνσης, είναι 100% εισαγόμενα.

«Η Μόσχα έχει στρατηγικά εθνικά συμφέροντα στην Αρκτική»

Η Ρωσία έχει στρατηγικά εθνικά συμφέροντα στην Αρκτική δήλωνε εξάλλου τον Ιανουάριο το «δεξί χέρι» του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμίτρι Πεσκόφ σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για την απόκτηση από τις ΗΠΑ της Γροιλανδίας, τη μετατροπή του Καναδά σε αμερικανική πολιτεία και την ανάληψη του ελέγχου της Διώρυγας του Παναμά.

Η Ρωσία, η οποία έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Αρκτική, παρακολουθεί στενά τη «δραματική εξέλιξη» της κατάστασης, απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τον Καναδά.

«Η Αρκτική είναι περιοχή των εθνικών μας συμφερόντων, των στρατηγικών μας συμφερόντων», σημείωσε ο Πεσκόφ. «Ενδιαφερόμαστε να διατηρηθεί η ατμόσφαιρα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Αρκτικής».

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την ιδιαίτερα δραματική εξέλιξη της κατάστασης, ωστόσο, προς το παρόν, δόξα σοι ο Θεός, στο επίπεδο δηλώσεων», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι οι απόπειρες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα, είναι υπόθεση των ΗΠΑ και της Δανίας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Ευρώπη αντιδρά πολύ «προσεκτικά» στις δηλώσεις του Τραμπ.

«Η Ευρώπη αντιδρά πολύ δειλά και είναι βεβαίως τρομακτικό να αντιδρά κανείς στα λόγια του Τραμπ, επομένως η Ευρώπη αντιδρά πολύ προσεκτικά, σεμνά, ήσυχα, σχεδόν ψιθυριστά», σχολίασε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.