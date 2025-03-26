«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για τη διεθνή ασφάλεια. Τη χρειαζόμαστε. Πρέπει να την αποκτήσουμε», δήλωσε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ραδιοφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα, δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο αυτόνομό αυτό έδαφος της Δανίας.

«Αυτό είναι ένα νησί που χρειαζόμαστε από αμυντική και επιθετική άποψη», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Βινς Κογκλιανέζ.

«Δεν μου αρέσει να το λέω έτσι, αλλά θα πρέπει να την πάρουμε» αυτή την τεράστια περιοχή της Αρκτικής, συνέχισε ο Τραμπ.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

