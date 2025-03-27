Οι εισαγγελείς ζήτησαν την Πέμπτη να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, σε επτά χρόνια φυλάκιση για την κατηγορία ότι αποδέχθηκε χρήματα από τον εκλιπόντα δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την πρώτη του προεδρική εκστρατεία.

Στην πρότασή τους, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Σαρκοζί και μερικούς από τους πρώην συνεργάτες του, μεταξύ αυτών οι πρώην υπουργοί Εσωτερικών Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ, αλλά και ο πρώην υπουργός Προϋπολογισμού, Ερίκ Βοέρτ, νυν βουλευτής του κόμματος Αναγέννηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ότι κατέληξαν σε μια «απίστευτη, πρωτοφανή, αθέμιτη» συμφωνία με τον Καντάφι.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την καταδίκη του Γκεάν σε έξι χρόνια φυλάκιση, του Ορτεφέ σε τρία και του Βοέρτ σε ένα.

Η φερόμενη συμφωνία περιλάμβανε τη ροή εκατομμυρίων ευρώ στην προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007, την πρώτη και μοναδική επιτυχημένη υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Σε αντάλλαγμα για την οικονομική υποστήριξη, ο Σαρκοζί φέρεται να συμφώνησε να χρησιμοποιήσει τις προεδρικές του εξουσίες για να ενισχύσει τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις της Γαλλίας με την Τρίπολη και να επανεξετάσει την υπόθεση του κουνιάδου του Καντάφι, Αμπντουλάχ Σενουσί. Το 1999, ο Σενουσί είχε καταδικαστεί ερήμην από γαλλικό δικαστήριο για τον ρόλο του στην επίθεση σε αεροπλάνο που κατευθυνόταν από το Μπράζαβιλ της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό προς το Παρίσι, με αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των 170 επιβατών, και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Οι γαλλικές χρηματοοικονομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες για μια δεκαετία σχετικά με τις κατηγορίες ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί έλαβε χρηματοδότηση από τη Λιβύη, κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί πρώτα από το δημοσιογραφικό μέσο Mediapart το 2012.

Ο Σαρκοζί έχει δηλώσει επανειλημμένα την αθωότητά του και υποστηρίζει ότι είναι θύμα συνωμοσίας που συνδέεται με την επιχείρηση του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία της Γαλλίας για την ανατροπή του Καντάφι το 2011, όταν ήταν πρόεδρος. Μετά την πρόταση της εισαγγελίας, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δημοσίευσε δήλωση λέγοντας ότι θα «συνεχίσει να αγωνίζεται... για την αλήθεια και να πιστεύει στη σοφία του δικαστηρίου».

Ο 70χρονος Σαρκοζί εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης ενός έτους σε κατ’ οίκον περιορισμό, αφού βρέθηκε ένοχος για διαφθορά.



Πηγή: skai.gr

