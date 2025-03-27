Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για έγκαιρη μεταφορά των οδηγιών της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τα οποία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν θεσπίσει για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε πρόσφατα. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, δίνοντάς τους προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει προειδοποίηση με πιο σοβαρές συνέπειες, τη λεγόμενη αιτιολογημένη γνώμη. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο πέντε οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια, την υγεία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις μεταφορές. Η Επιτροπή καλεί αυτά τα κράτη μέλη να λάβουν άμεσα μέτρα για να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 26 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία), επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένες από τις διατάξεις της τροποποιητικής οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711, η οποία εκδόθηκε πέρσι. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 17 Ιανουαρίου 2025, με εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με την ελευθερία επιλογής προμηθευτή και την κοινή χρήση ενέργειας, για τις οποίες έχουν προθεσμία έως τις 17 Ιουλίου 2026. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι καταρτίστηκαν μετά την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και συμφωνήθηκαν πέρσι από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν ως στόχο να καταστήσουν τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πιο σταθερές και λιγότερο εξαρτημένες από την τιμή των ορυκτών καυσίμων, προς όφελος των καταναλωτών. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι καθοριστική ώστε το ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) να αντικατοπτρίζει περισσότερο το φθηνότερο κόστος της παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών και οι τιμές να είναι πιο προβλέψιμες. Ο μεταρρυθμισμένος σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει επίσης την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, καθώς περιέχει διατάξεις για περισσότερες επιλογές κατά την υπογραφή των συμβάσεων όσο και διατάξεις για τις περιπτώσεις αποσύνδεσης. Μέχρι σήμερα, μόνο η Δανία έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο εντός της νόμιμης προθεσμίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα υπόλοιπα 26 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις για τη σταδιακή κατάργηση των χρηματοδοτικών κινήτρων για αυτόνομους λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 9 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία) για μη πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 17 παράγραφος 15 της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ) [οδηγία (ΕΕ) 2024/1275]. Η αναθεωρημένη οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 28 Μαΐου 2024, με γενική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο την 29η Μαΐου 2026, ενώ η σταδιακή κατάργηση των χρηματοδοτικών κινήτρων για λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 15, έπρεπε να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Η ΟΕΑΚ καθορίζει πώς η ΕΕ μπορεί να επιτύχει ένα πλήρως απανθρακοποιημένο κτιριακό απόθεμα έως το 2050, μειώνοντας έτσι τους λογαριασμούς ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες μέσω της διαρθρωτικής αύξησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2025 το αργότερο, τα κράτη μέλη πρέπει να μην παρέχουν πλέον οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αυτόνομων λεβήτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Επί του παρόντος, εννέα κράτη μέλη δεν έχουν δηλώσει την πλήρη μεταφορά του άρθρου 17 παράγραφος 15 εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τούς αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (DORA)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών σε 13 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία), επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία DORA [οδηγία (ΕΕ) 2022/2556]. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία DORA στο εθνικό δίκαιο έως τις 17 Ιανουαρίου 2025. Η οδηγία DORA αποσκοπεί στη θέσπιση σαφών και συνεπών κανόνων ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας για τις χρηματοπιστωτικές οντότητες, όπως οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις επενδύσεων, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας είναι καθοριστική για την ενίσχυση της ψηφιακής επιχειρησιακής ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς αντιμετωπίζει τους κινδύνους από την αυξανόμενη ψηφιοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω 13 κράτη μέλη, τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

