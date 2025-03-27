Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τα βαριά, αόρατα στα ραντάρ βομβαρδιστικά B-2 στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, στέλνοντας προειδοποίηση στο Ιράν και τους Χούθι της Υεμένης ότι οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές μπορεί να ενταθούν εάν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις των τελευταίων στο Ισραήλ και τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 Spirit έφτασαν αυτήν την εβδομάδα από τη βάση τους στο Μιζούρι, δήλωσε εκπρόσωπος της Στρατηγικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Τα βομβαρδιστικά αποτελούν μέρος των προσπαθειών του Πενταγώνου «για την αποτροπή, τον εντοπισμό και, εάν χρειαστεί, την αντιμετώπιση στρατηγικών επιθέσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει διατάξει εκστρατεία κατά των Χούθι, η οποία έχει οδηγήσει σε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στοχεύοντας το οπλοστάσιο και την ηγεσία της οργάνωσης. Οι επιδρομές, οι οποίες συζητήθηκαν σε ένα πλέον αμφιλεγόμενο επεισόδιο από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, ήταν βαρύτερες από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν υπό την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά δεν έχουν καταφέρει να σταματήσουν τις σχεδόν καθημερινές πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στο Ισραήλ.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει το Ιράν, το οποίο στηρίζει τους Χούθι, ότι η Τεχεράνη θα θεωρηθεί υπεύθυνη εάν η, κατά τις ΗΠΑ, τρομοκρατική οργάνωση συνεχίσει τις επιθέσεις της. Έχει επίσης προειδοποιήσει το Ιράν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με στρατιωτική δράση εάν συνεχίσει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Πρώην αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι η ανάπτυξη βομβαρδιστικών ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να εκτελεί επιθέσεις σε καταφύγια που έχουν κατασκευαστεί βαθιά μέσα στη γη από τους Χούθι και το Ιράν. Το B-2 είναι το μόνο αμερικανικό αόρατο αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει τη βόμβα GBU-57, μια βόμβα 30.000 λιβρών γνωστή ως Massive Ordnance Penetrator (MOP), η οποία είναι σχεδιασμένη για να καταστρέφει καταφύγια. Η τοποθέτησή τους στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία θέτει τα βομβαρδιστικά σε απόσταση 2.500 μιλίων από την επικράτεια των Χούθι και 3.300 μιλίων από το Ιράν, εντός της ακτίνας ανεφοδιασμού τους των 6.900 μιλίων.

«Είναι ένα μήνυμα που οι Ιρανοί πρέπει να λάβουν υπόψη», δήλωσε ο Γουίλιαμ Γουέχσλερ, πρώην αξιωματούχος άμυνας υπεύθυνος για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και νυν ανώτερος διευθυντής των προγραμμάτων Μέσης Ανατολής του Atlantic Council.

Τα βομβαρδιστικά B-2 συνοδεύονταν από αεροσκάφη μεταφορών C-17A Globemaster III, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων από την Planet Labs, ειδικό σε θέματα ασφαλείας του Ινδο-Ειρηνικού. Τα αεροσκάφη αυτά μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό, υποστηρικτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά για επιχειρήσεις βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς.

«Αυτή η πρωτοφανής συγκέντρωση συντριπτικής αμερικανικής δύναμης κοντά στην περιοχή αποσκοπεί στο να στείλει ένα μήνυμα στους Χούθι ότι... εκτός αν σταματήσουν αμέσως, τα πράγματα πρόκειται να γίνουν πολύ, πολύ χειρότερα για αυτούς», δήλωσε ο Τζον Χάνα, ο οποίος υπηρέτησε ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στον πρώην αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι.

Την περασμένη εβδομάδα, το Πεντάγωνο απέστειλε μία δεύτερη ομάδα αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ κατά των Χούθι και εξασφαλίζοντας μια συνεχόμενη παρουσία αεροπλανοφόρων στην περιοχή καθώς οι εντάσεις αυξάνονται.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι επιθέσεις κατά των Χούθι θα κλιμακωθούν και ότι η ομάδα αυτή θα "εξοντωθεί εντελώς".

Το B-2, που έχει ηλικία τριών δεκαετιών, είναι το μοναδικό αόρατο στρατηγικό βομβαρδιστικό της Αμερικής. Αρχικά σχεδιασμένο για να μεταφέρει πυρηνικά όπλα, έχει προσαρμοστεί για να παραδίδει μεγάλο αριθμό βαρέων συμβατικών βομβών. Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο πέντε φορές σε επιθέσεις από την αρχή της λειτουργίας του.

Το βομβαρδιστικό B-2 ενεπλάκη ξανά σε δράση τον Οκτώβριο, όταν η κυβέρνηση Μπάιντεν πέταξε δύο αόρατα βομβαρδιστικά B-2 από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Whiteman στο Μιζούρι για χρησιμοποιηθούν σε επίθεση στην περιοχή των Χούθι, περίπου 7.400 μίλια μακριά.

Η επίθεση χτύπησε πυραύλους, εξαρτήματα όπλων και άλλα πυρομαχικά σε συγκροτήματα σηράγγων στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ-Μπάσα, αναλυτής ασφαλείας της Μέσης Ανατολής με έδρα τις ΗΠΑ για την Basha Report. Κατέστρεψε αρκετές εισόδους σηράγγων, αν και η εμπορική δορυφορική εικόνα υποδηλώνει ότι οι Χούθι κατάφεραν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση ανοίγοντας νέες εισόδους, είπε.

Οι αναλυτές δήλωσαν ότι η ανάπτυξη του B-2 αποτελούσε επίσης επίδειξη δύναμης προς το Ιράν.

«Η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε την Υεμένη για να δείξει ότι έχει τη δυνατότητα και την αποφασιστικότητα να χτυπήσει το Ιράν με ένα ισχυρό πλήγμα και να το εμποδίσει από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», δήλωσε ο Ουέχσλερ.

Το B-2 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τον πόλεμο του Κοσσυφοπεδίου, όταν κατέστρεψε το ένα τρίτο όλων των στόχων κατά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες της σύγκρουσης, σύμφωνα με μια παρουσίαση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για το αεροσκάφος. Χρησιμοποιήθηκε στις αμερικανικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, χτυπώντας θέσεις των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και ανοίγοντας τον δρόμο για τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν στη χώρα. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος ξεκίνησε τον πόλεμο του 2003 στο Ιράκ, ρίχνοντας περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια λίβρες πυρομαχικών πριν από μια χερσαία εισβολή, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας. Χρησιμοποιήθηκε κατά της αεροπορίας του Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι το 2011 και κατά των καταυλισμών του Ισλαμικού Κράτους, επίσης στη Λιβύη, το 2017.

Ο Ντέιβιντ Ντε Ρόσι, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας, ανέφερε τα πλεονεκτήματα των βομβαρδιστικών: «Δεν υπάρχει πρώιμη προειδοποίηση για τους Χούθι. Μεγάλο φορτίο. Γρήγορη επαναφορά για μια διαρκή εκστρατεία βομβαρδισμών».

Πολλές από τις αμερικανικές επιθέσεις κατά των Χούθι έχουν πραγματοποιηθεί από μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα F/A-18 Super Hornets.

Τα B-2 χρησιμοποιούνται συνήθως στην αρχή μιας μεγάλης επιχείρησης, δήλωσε ο πρώην Υφυπουργός Άμυνας Μάικλ Πάτρικ Μάλροϊ. Με την ανάπτυξή τους, οι ΗΠΑ λένε στο Ιράν να «έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή θα αντιμετωπίσει πιθανώς μια συντριπτική στρατιωτική δύναμη», είπε ο Μάλροϊ.



