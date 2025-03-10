Ρωσία: Να αποφασίσει η Ουκρανία αν θέλει ειρήνη ή όχι 

Η ουκρανική πλευρά οφείλει να αποφασίσει αν θέλει ειρήνη ή όχι, αυτό περιμένουν οι ΗΠΑ και ολόκληρος ο κόσμος από το Κίεβο στις επερχόμενες συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



«Δεν έχει σημασία τι περιμένουμε», είπε όταν ρωτήθηκε για τις προσδοκίες του Κρεμλίνου από τις επερχόμενες συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας για τη λήξη του πολέμου.

«Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι τι περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και σε διάφορα επίπεδα, εσείς και εγώ έχουμε επανειλημμένα ακούσει δηλώσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν μια επίδειξη της επιθυμίας των Ουκρανών για ειρήνη. Στην πραγματικότητα, μάλλον αυτό περιμένουν όλοι. Εάν τα μέλη του ‘’καθεστώτος’’ του Ζελένσκι θέλουν πραγματικά ειρήνη ή όχι - αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να αποφασιστεί» ανέφερε.



Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο «ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει πολιτική βούληση για τη βελτίωση των δεσμών των δύο χωρών».



O Ντμίτρι Πεσκόφ, ζήτησε επίσης από την προσωρινή κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα να τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν η βία στη Συρία.



Πηγή: skai.gr

