Συρία: Η κυβέρνηση Σάρα ανακοίνωσε τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης στις ακτές της χώρας

Η κυβέρνηση του Αχμέντ αλ Σάρα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξόντωσε πιστές στον Μπασάρ αλ Άσαντ δυνάμεις στις συριακές ακτές, χωρίς να κάνει πάντως καμία αναφορά στις καταγγελίες για σφαγές αμάχων. Στις συγκρούσεις μεταξύ των πιστών του Άσαντ και των νέων ισλαμιστών ηγετών της χώρας έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.300 άνθρωποι, πολλοί εξ αυτών άμαχοι.

Την ανακοίνωση έκανε ο συνταγματάρχης Αμπνούλ Γκανί του συριακού υπουργείου Άμυνας, ο οποίος προειδοποίησε τα υπολείμματα των δυνάμεων του Άσαντ ότι «αν επιστρέψετε, θα επιστρέψουμε, και θα αντιμετωπίσετε άνδρες που δεν γνωρίζουν την υποχώρηση και δεν δείχνουν κανένα έλεος σε όσων τα χέρια είναι βαμμένα με αίμα αθώων».

Ο Αχμέντ αλ Σάρα προέτρεψε τους Σύρους να μην αφήσουν τη θρησκευτική βία να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα, ανακοινώνοντας τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής για τη διερεύνηση των εγκλημάτων αποτελούμενη από δικαστικούς και έναν στρατιωτικό.

Ομάδες, ΜΚΟ και δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέγραψαν εκτελέσεις από ένοπλους σουνίτες κατά μελών της σιιτικής αίρεσης της αλαουιτικής μειονότητας, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν ή όχι στις συγκρούσεις. Σύμφωνα δε με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί είναι εκείνοι που εγκαταλείπουν τη χώρα και περνούν στον Λίβανο.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε «προβοκάτσια κατά της συριακής κυβέρνησης» την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε σχετικά με τις επιθέσεις κατά των Αλαουιτών στη Λατάκια της Συρίας: «Βλέπουμε ότι η πολιτική που εφαρμόζει χωρίς καμία πρόκληση η συριακή κυβέρνηση εδώ και εβδομάδες εκτροχιάζεται από μια προβοκάτσια».

Η ανακοίνωση του Σύρου συνταγματάρχη αναλυτικά



«Εκπληρώνοντας την υπόσχεση που δώσαμε στον αξιότιμο λαό μας με την έναρξη της δεύτερης φάσης των επιχειρήσεων, ανακοινώνουμε την επιτυχία των δυνάμεών μας, χάρη στον Αλλάχ και την αποφασιστικότητα των ανδρών μας, στην επίτευξη όλων των καθορισμένων στόχων αυτής της φάσης.



»Οι δυνάμεις μας εξουδετέρωσαν τους πυρήνες αντίστασης και τα υπολείμματα του πρώην καθεστώτος από την πόλη αλ Μουκταρίγια, την πόλη αλ Μαζάιρα, την περιοχή αλ Ζομπάρ και άλλες τοποθεσίες στο Κυβερνείο της Λαττάκειας, καθώς και την πόλη Ντάλια, την πόλη Τανίτα και το Καντμούς στο κυβερνείο της Ταρτούς, με αποτέλεσμα την εξάλειψη των απειλών και την επιστροφή της ασφάλειας στην περιοχή».



»Με αυτό το επίτευγμα, ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε για προαναφερθέντες στόχους. Τώρα που οι δημόσιοι φορείς είναι σε θέση να ξαναρχίσουν το έργο τους και να παρέχουν βασικές υπηρεσίες στους πολίτες, προετοιμαζόμαστε για την επιστροφή της κανονικής ζωής και εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας».

»Στην επόμενη φάση, οι υπηρεσίες ασφαλείας θα εργαστούν για να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της σταθερότητας, τη διατήρηση της ασφάλειας και τη διασφάλιση της ευημερίας των πολιτών. Έχουν αναπτυχθεί νέα σχέδια για τη συνέχιση της μάχης κατά των υπολειμμάτων του καθεστώτος, για την εξάλειψη τυχόν μελλοντικών απειλών και την αποτροπή της αναδιοργάνωσης των εγκληματικών πυρήνων.

»Στα απομεινάρια του ηττημένου καθεστώτος και των αξιωματικών του που διαφεύγουν, το μήνυμά μας είναι σαφές και ξεκάθαρο: Αν επιστρέψετε, θα επιστρέψουμε, και θα αντιμετωπίσετε άνδρες που δεν γνωρίζουν την υποχώρηση και δεν δείχνουν κανένα έλεος σε όσων τα χέρια είναι βαμμένα με αίμα αθώων».

